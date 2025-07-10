高鈞賢圈外老婆財力深不可測　火速結婚生女被指食軟飯6字回應

現年41歲的高鈞賢（Matthew)今（10日）獲邀出席銀行活動，並在接受訪問時相當大方，完全有問必答，當問到與富婆太太Christine（黃梓漫）的財務是一起管理還是各自管理時，他就二話不說：「我哋分開得嚟都有各自嘅，因為佢自己有自己生意，我自己喺呢一行中港兩地有公司，我哋好難話全部喺一齊，但其實大家兩公婆好多嘢變相唔同嘅嘢去合作咁。」

高鈞賢出席銀行活動。（陳順禎攝）

高鈞賢年輕10歲的圈外老婆Christine一直被傳家底極厚，是一位美容界富婆，據指她有份投資的美容院在香港一共有4間分店。因此當他們突然宣布結婚並懷孕，雙喜臨門之時，不少網民就直指高鈞賢娶了個好老婆，更不時嘲諷他吃軟飯，對此他相當看得開：「我哋都唔係好介意人哋點睇，我哋自己生活得開心活得開心，食軟飯都冇乜所謂㗎。」他續言：「好似前兩年我搵錢多過佢，可能下年佢搵錢多過我，我哋兩公婆就係咁，好似食飯大家都唔會永遠食炒飯，有時都會食吓粥，其實都冇乜嘢。」

高鈞賢去年宣布結婚。（IG：@mattkobe）

高鈞賢對於被指吃軟飯相當看得開。（陳順禎攝）

而他亦坦承老婆Christine看見負面新聞後確是有不開心：「佢會唔開心，因為佢唔係呢行，咁女仔都鍾意靚，更何況佢後生過我十年，成日俾人講佢大我十年，邊個都會唔開心。」所以他會哄老婆開心，會站出來維護對方。

Christine一直被傳家底極厚，是一位美容界富婆。（IG：@mattkobe）

Christine人生經歷豐富，在與高鈞賢結婚之前，曾有過一段婚姻並育有一子一女。現時再育有小女兒「小龍女」，問到老婆有沒有對小朋友偏心時，高鈞賢就展現高情商表示：「佢又唔會偏心，反而可能錫我多啲。佢有同我講嘅佢之前有兩個小朋友，再加上佢都會為咗我再犧牲身體再生多個，佢係為嘅係愛情，佢偏心我多啲。」並強調大家對三個小朋友都一樣，沒有存在偏心問題。

高鈞賢表示老婆看見負面新聞後會唔開心。（陳順禎攝）

另外，再問到與繼子女的關係如何，高鈞賢就表示大家相處猶如朋友般：「阿妹可能比較缺乏安全感，慢慢佢都會想接近我多啲，佢靜靜雞同阿媽講話想改姓，呢樣嘢我係好casual，我當佢係一個好好朋友，一個family嘅關係，唔會有咁大嘅壓力。」又表示繼子亦不時約打遊戲機，大家在生活上很和諧。

高鈞賢表示與一對繼子女相處融洽。（陳順禎攝）

最後，提到媽媽的病情（患乳癌二期）進展現時如何，高鈞賢就表示：「完成晒化療同電療，都好開心佢好好咁去面對呢樣嘢。」他亦表示現時多選擇在大灣區工作，想將重心回歸家庭。