武打男神帶細13年新歡去飯局頭貼頭放閃　秘戀鍾嘉欣8年女尊男卑

47歲伍允龍近年以電影《九龍城寨之圍城》彈起，亦交了新女友、「ViuTV咪神」李蔓瑩（Renee）。兩人同遊迪士尼，事後伍允龍大方認愛。當年伍允龍秘戀鍾嘉欣8年，雙方一直否認拍拖，有傳最後因女尊男卑伍允龍被狠飛。伍允龍之後拍拖均十分低調，認戀李蔓瑩後，伍允龍近日高調帶新女友見朋友，讓女方融入自己社交圈。

伍允龍同李蔓瑩。（網上圖片）

2014年鍾嘉欣高調現身伍允龍電影首映。（視覺中國）

伍允龍帶女朋友李蔓瑩現身飯局。伍允龍與李蔓瑩頭貼頭，在聚會中放閃合照，非常甜蜜。李蔓瑩與在場人士相處融洽，看來已完美融入男友的社交圈子。伍允龍攜眷出席神態自然又幸福，玩得非常盡興。

鍾嘉欣於2007年首演電影《十分愛》暗撻伍允龍。2022年伍允龍接受訪談節目《諸朋好友》訪問，談到過去難忘的感情經歷，雖然訪問沒有「開名」，但伍允龍親述這段舊情的對象呼之欲出。他坦言經歷痛苦，試過被人稱呼做「某某男友」，並委屈指：「當年我成日畀人叫茄喱啡、奀星！」伍允龍稱外界不在乎其拍戲辛酸，只聚焦其地位及戀情上。被問到為何不放棄感情？他說：「其實OK，開心嘅！只係對方喺工作上嘅問題，要收埋我少少，我OK嘅。（覺得係電視台畀壓力你哋？）佢嗰方面啦，因為工作要收埋我，相信佢嗰方面有啲壓力，咁我明㗎，當時佢好紅，而我係Nobody（無名小卒）！呢行係咁，不過就覺得過分咗，變咗個傷害喺我度。」對於電視台棒打鴛鴦，伍允龍承認有不滿及不快，後來與電視台已和解。

伍允龍帶女友現身朋友飯局，李蔓瑩已融入男方社交圈。（IG圖片）

伍允龍玩得好開心。（IG圖片）

伍允龍玩得好開心。（IG圖片）