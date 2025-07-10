吳業坤、胡鴻鈞雲頂合體開Show　劉佩玥獲封「被演員耽誤的歌手」

吳業坤（坤哥）、胡鴻鈞（Hubert）及劉佩玥（Moon）日前首度合體，於馬來西亞雲頂舉行愛在六月天音樂派對，全場爆滿觀眾熱烈支持！此次演出是三人出道以來首次同台合作，不僅帶來精彩演出，更在台上真情流露，展現深厚友情，場面溫馨感人。

吳業坤（坤哥）、胡鴻鈞（Hubert）及劉佩玥（Moon）日前首度合體。(公關提供)

Hubert感觸最深：合唱〈屋頂〉手牽手 大讚阿Moon「應該做2025新人」

胡鴻鈞（Hubert）在演出中分享，三人合唱經典歌曲《屋頂》時，最後手牽手完成表演，讓他感觸良多：「坤哥以前就常說阿Moon很有氣質，這次終於能一起演出，真的很開心！」他更笑稱「阿Moon是被演員耽誤的歌手」，認為她唱功了得，「絕對可以角逐2025樂壇新人！」

吳業坤（坤哥）、胡鴻鈞（Hubert）及劉佩玥（Moon）合唱經典歌曲《屋頂》時，最後手牽手完成表演。(公關提供)

而且粉絲找出他們擔任男女主角2018年《救妻同學會》其中一幕，正是阿Moon捱通宵幫Hubert購買同一名稱演唱會門票，可為神預測，深埋多年的緣份。

2018年《救妻同學會》胡鴻鈞同劉佩玥已經有合作。(公關提供)

坤哥難忘大馬粉絲大合唱讚阿Moon「非專業歌手卻超水準發揮」

吳業坤（坤哥）則表示，這次是他首次在馬來西亞演出，最難忘全場觀眾與他一起大合唱《陽光點的歌》，氣氛熱烈。他感慨道：「我們三人認識十幾年，現在各自有不同成就，還能一起站在台上唱歌，真的很感恩！」坤哥更特別稱讚阿Moon：「她這次要唱6首歌，對非專業歌手來說並不容易，但她表現得超乎想像的好，真的很不簡單！」

坤哥表示這次是他首次在馬來西亞演出。(公關提供)

阿Moon雲頂處女Show感動落淚：觀眾的燈海讓我哭了！

劉佩玥（Moon）坦言，這是她人生第一次大型歌唱表演，心情既緊張又興奮：「一上台看到整片發光燈海，無論唱歌還是分享感受時，觀眾都一直閃耀著，真的太美了！」她更在台上感動落淚，直言：「大家的歡呼聲和掌聲讓我忍不住哭了，這份感動我會記住一輩子，轉化成未來更大的能量！」

劉佩玥坦言，這是她人生第一次大型歌唱表演。(公關提供)

三人默契十足坤哥、Hubert後台暖男舉動冧爆阿Moon

阿Moon特別感謝兩位好拍檔的支持：「雖然大家工作忙碌，排練時間不多，但台上無論表演還是互動都超有默契！」她更爆料坤哥和Hubert在開Show前特地到化妝間為她打氣：「他們知道我超級緊張，所以不斷鼓勵我，真的是暖男中的暖男！」

阿Moon特別感謝兩位好拍檔的支持。(公關提供)

此次音樂派對不僅讓粉絲見證三人的舞臺魅力，有粉絲找到之前在「救妻同學會」中，有一幕是同今次演唱會的主題同名，Hubert驚訝原來他們的合作早在2018時埋下伏線，更希望以後有更多不同演出可以三個一起去做，觀眾們請期待三人未來能再度演唱合作！

此次音樂派對不僅讓粉絲見證三人的舞臺魅力，有粉絲找到之前在「救妻同學會」中，有一幕是同今次演唱會的主題同名。(公關提供)