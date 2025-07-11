執法者們｜李爾晨動作粗魯夠浮誇　笑恨演壞人很久：我參考咗XX哥

由香港邵氏兄弟國際影業有限公司及杭州優酷文化娛樂有限公司聯合出品，邵氏兄第製作，樂易玲擔任總監製、黃國強監製、呂冠南、譚廣源擔任編審的《執法者們》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。

邵氏兄第製作，樂易玲擔任總監製、黃國強監製、呂冠南、譚廣源擔任編審的《執法者們》。(公關提供)

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邵氏兄第製作，樂易玲擔任總監製、黃國強監製、呂冠南、譚廣源擔任編審的《執法者們》。(公關提供)

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遭靚女摸Pat+意外晒胸肌勁吸睛

以「大隻仔」見稱的李爾晨，在《執法者們》中飾演瘋狂又囂張的黑道中人Dennis，與以往演開的乖乖仔形象有極大出入！除了動作粗魯兼粗聲粗氣夠晒浮誇，就連衣著都相當出位，有see through網狀背心、低胸背心、絲絨西裝褸之餘，還有鐵鏈頸鏈！而李爾晨雖然出場集數不多，但已有兩個經典場口，分別是與群女「開派對」時被摸pat pat、及與秦啟維講數時、意外展露超強「胸肌線」！

李爾晨除了動作粗魯兼粗聲粗氣夠晒浮誇，就連衣著都相當出位，有see through網狀背心、低胸背心、絲絨西裝褸之餘，還有鐵鏈頸鏈。(公關提供)

李爾晨雖然出場集數不多，但已有兩個經典場口。(公關提供)

李爾晨除了動作粗魯兼粗聲粗氣夠晒浮誇，就連衣著都相當出位，有see through網狀背心、低胸背心、絲絨西裝褸之餘，還有鐵鏈頸鏈。(公關提供)

浮誇造型逐個睇 李爾晨：想做反派好耐

李爾晨接受官方訪問時，笑言已恨演壞人恨了好久：「其實我想做反派好耐架喇，因為我細個好鍾意張耀揚嘅烏鴉哥，所以我今前都參考咗佢呢個角色、再加少少自己做法落法。好開心之前都有內地網民留意到我參考咗烏鴉哥，好似話我自首時會舉手，其實就係烏鴉哥入冊會『喂』一樣。其實當時接到呢個角色真係好開心，因為入行時好多人話我做唔到反派，當時我好唔忿氣其實，所以我一直都好想挑戰亦正亦邪嘅角色，好想證明到自己係做到。尋晚好多人睇完，都有whatsapp轟我話睇唔出你可以咁寸同咁奸，話我平時個樣唔似會咁，所以真係好開心、好鼓舞。」

李爾晨話參考咗烏鴉哥。(公關提供)

李爾晨笑言恨演壞人很久。(公關提供)

李爾晨話參考咗烏鴉哥。(公關提供)

談到「群女開派對」場口，李爾晨笑言就連現場認識的拍攝對手，埋位前都十分擔心李爾晨：「佢哋有講笑話好想睇吓我點演呢一場，因為我完全唔似會做到呢場戲嘅人。之後我都豁出去演，好彩出嚟效果都ok。」

李爾晨笑言就連現場認識的拍攝對手，埋位前都十分擔心他。(公關提供)

李爾晨笑言就連現場認識的拍攝對手，埋位前都十分擔心他。(公關提供)

李爾晨笑言就連現場認識的拍攝對手，埋位前都十分擔心他。(公關提供)

與李爾晨同樣搶焦的，還有飾演性感尤物熊慧真的王菲！雖然王菲每集出鏡都不超過20秒，但由於身形高䠷苗條、樣子迷人，依然吸獲不少網民關注，大讚她極有女人味！其實王菲真實絕對是美貌與智慧化表，除了是《2019年度香港小姐競選》亞軍及「最上鏡小姐」得主，並獲得創意寫作與電影藝術課程的榮譽文學士學位。

王菲同李爾晨一樣搶焦。(公關提供)

雖然王菲每集出鏡都不超過20秒，但由於身形高䠷苗條、樣子迷人，依然吸獲不少網民關注。(公關提供)

王菲絕對是美貌與智慧化表，除了是《2019年度香港小姐競選》亞軍及「最上鏡小姐」得主，並獲得創意寫作與電影藝術課程的榮譽文學士學位。(公關提供)