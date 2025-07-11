執法者們劇情1-20集｜馬國明成功救得番宣萱？黃宗澤遺書流出！

羅子溢搵到黃宗澤遺書，但馬國明懷疑黃宗澤仍在世！究竟黃宗澤下落如何？而宣萱又救唔救得番？TVB《執法者們》1-20集劇情劇透，由譚廣源、呂冠南作為編劇，黃國強為導演，由黃宗澤、馬國明、陳豪、吳啟華、宣萱等人領銜主演的一套以執法劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《執法者們》第16-20集劇情

《執法者們》第16集(07/14)

周俊傑在賽事中脫穎而出後，得以與何天茹相見，驚喜得知她不僅平安無事，還懷上了他的孩子，讓他下定決心要帶她離開這座危險的海上堡壘。戴祖福則將兩人遭受虐待的過程公開直播，吸引大量賭注和打賞，這種殘酷行徑讓戴永強對父親的生活越來越反感，幸好徐思思一直在旁支持他。

隨著海上堡壘成為富豪們犯罪娛樂的溫床，外界調查也在進行。高浩然和劉宇凡發現陸詠彤偏袒一名少年，進一步查明那少年其實是她的親生兒子。陸詠彤承認曾透過遊戲與內部人員聯絡，但她的真正目的是保護兒子，而非協助戴祖福。在監獄裡，周俊傑遇見丁小非，並與殺手達成合作協議。在新一輪「Black Show」中，他將殺手和丁小非勒暈，於處理屍體時趁機逃脫。與此同時，何天茹也在蔡佩汶的幫助下獲救。徐思思則組織眾人，積極追蹤兩人的下落。

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《執法者們》第17集(07/15)

何天茹在逃亡途中，選擇折返營救周俊傑，蔡佩汶則為了幫忙掩護而犧牲。丁小非趁機反擊追捕者，換上對方裝備潛入監控室，成功鎖定周俊傑的位置。同時，李雅文潛入高爾夫球場，準備向戴祖福展開復仇。丁小非在尋找何天茹時，何天茹誤以為丁小非為追捕者，兩人未能會合。另一方面，高浩然發現陸詠彤背後還有更高層的「X」操控，懷疑歐陽君牽涉其中，開始著手調查。與此同時，他與周欣婷在照顧林美霞時關係逐漸親近。原來徐思思早已加入李雅文陣營，暗中搜集證據，計畫讓戴祖福徹底失勢。張建邦則順利升職，接替周俊傑職務，但對槍械洩漏案異常急於結案。陸詠彤指認歐陽君是上線，但高浩然仍持保留態度。期間，劉宇凡發現了李雅文的行動計畫。何天茹因體力不支倒下，幸好被戴永強及時救回。

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《執法者們》第18集(07/16)

徐思思與何天茹談心，但實際上心懷別計。當何天茹放下戒心後，徐思思突然將她反鎖，藉此換取戴祖福的信任。隨著海上堡壘內部消息外洩，戴祖福親自趕來追查內鬼。徐思思主動向戴祖福告發，聲稱何天茹被戴永強藏匿，卻沒料到戴祖福識破她與李雅文的關係，並強迫戴永強對徐思思下手。同時，李雅文也遭戴祖福手下追捕，幸虧劉宇凡及時救援。張建邦發現周俊傑的遺物和遺書後，與高浩然討論，兩人都懷疑周俊傑仍然在世。堡壘內，丁小非身份曝光，混亂中周俊傑也成功逃出囚禁。此時，高浩然收到匿名郵件，所有證據直指副處長歐陽君就是「X」，於是他帶隊突襲警隊總部，將歐陽君帶走調查。

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《執法者們》第19集(07/17)

徐思思身亡後，戴永強終於決定不再順從父親，開始反抗戴祖福。戴祖福則命令戴永強繼續追查周俊傑，自己則將何天茹帶走。此時，歐陽君被帶到廉署接受調查，面對連番質詢仍保持冷靜，甚至反過來指出周俊傑案中諸多疑點，讓高浩然意識到周俊傑的死並不單純。另一方面，周俊傑與丁小非在逃亡途中遇上戴永強，三人聯手尋回何天茹的藏身處。丁小非趁亂打開所有牢門，引發囚犯大規模暴動。三人成功救出何天茹，但在混戰中遭遇戴祖福，最終何天茹被戴祖福殺害，而戴祖福則乘直升機逃離現場。

與此同時，雷學森因歐陽君案件將戴祖福帶走配合調查。回到香港後，戴永強選擇藏身安全屋，而周俊傑則低調行事，並未公開復職。高浩然懷疑「X」另有其人，與歐陽君交換情報後，兩人都認為雷學森才是真正的嫌疑對象。高浩然也提醒周俊傑，對雷學森要保持警惕。

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《執法者們》第20集(07/18)

戴永強決定成為污點證人，準備出庭指證戴祖福。劉學凡把這個消息和徐思思遇害的事實告訴李雅文，李雅文悲痛之下解散團隊，選擇獨自向戴祖福復仇。此時，張建邦收到「X」的指示，要他放走戴永強，戴永強因此趁機逃脫。隨後，「X」又命令張建邦對付戴祖福。戴永強前往醫院打算帶走樂喬，卻落入戴祖福設下的圈套，被其抓獲。周俊傑則在醫院內與戴祖福激烈對峙，張建邦在對面開槍，擊中周俊傑和戴祖福。高浩然則趁亂救出李雅文、戴永強和樂喬，之後李雅文帶著戴永強和樂喬出海。

戴祖福透露，整個事件背後還有一個神秘的「X」參與，讓周俊傑開始懷疑身邊人的真實身份。他發現張建邦舉止異常，於是請丁小非協助跟蹤。李雅文決定自首並交出所有證據。與此同時，周俊傑也在暗中調查歐陽君，試圖查明真相。

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《執法者們》第11-15集劇情

《執法者們》第11集(07/07)

周俊傑曾推薦張建邦升職，並在面試前協助他進行模擬和人際關係的調整，但張建邦最終未能如願，暗示背後可能存在派系鬥爭。周俊傑的團隊發現，實明建設疑似牽涉槍擊事件，而該公司的負責人正是龔友城。廉政公署懷疑有多名警員長期潛伏於不同部門，參與有組織的貪污行動，並利用遊戲作為秘密通訊工具，涉案案件多與戴祖福有關。面對戴祖福的壓力，龔友城承諾會給出交代，卻又向戴祖福的關係人戴永強求情。此時，歐明偉自願向警方投案，但故意提供虛假證詞。歐陽君與雷學森兩派對槍械洩漏事件的處理方式各有分歧，互相較量。涉案警員林昆與歐明偉互相推卸責任，歐明偉要求林昆幫忙解決一件事，才願意透露如何逃離香港。同時，李雅文暗中策劃對戴祖福的報復行動，儘管劉宇凡察覺她有所隱瞞，仍對她表示關心和支持。

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《執法者們》第12集(07/08)

歐陽君試圖阻擋周俊傑對歐明的調查，但在何天茹的啟發下，周俊傑從歐明偉帶來的證人證詞入手，成功推翻了他的不在場證明，並將兩人逮捕。在調查過程中，周俊傑深信自己和阿邦已被內部線人監視，整件事疑似涉及整個警隊的陰謀。警方同時發現有關槍械和人體器官的非法交易，疑似在海上進行。廉政公署確認警隊內部存在集團式貪污，並展開拘捕行動。為追查在遊戲中下達命令的幕後黑手，高浩然決定深入遊戲尋找更多線索。隨後，廉署在遊戲機房安裝了後門程式，以便追蹤內鬼的位置。戴祖福要求龔友城交出部分負責的項目，並全力投入打造名為「海上堡壘」的犯罪基地，但同時暗中計劃除掉歐明偉以消除隱患。警方與海關合作展開海上行動，攔截運送槍械的船隻時爆發激烈槍戰，造成四名海關人員犧牲。

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《執法者們》第13集(07/09)

何天茹的失踪讓周俊傑陷入深深的痛苦，儘管警方未能找到她的遺體，他仍立志親自尋找她的下落，因此不顧命令，私自展開調查。周俊傑以販賣軍火罪名拘捕龔友城，但遭到戴祖福派遣的律師強力阻撓，最終因證據不足，龔友城獲准保釋。雖然周俊傑擅自跟蹤龔友城的行蹤被發現，他仍成功在對方身上安裝了追蹤器。調查中，他還發現了已故臥底阿光留下的筆記和證據，這些材料有望將龔友城繩之以法。廉政公署隨後針對登入遊戲的警員展開調查。與此同時，龔友城因病住院，李雅文偽裝成醫護人員潛入病房，並利用自己安排的看護暗中調換龔友城的藥物，使其病情惡化。隨著龔友城被定罪的可能性增加，監禁意味著他或許能逃過一死，對此痛恨龔友城的李雅文決定先下手為強，計劃親手結束他的生命。

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《執法者們》第14集(07/10)

李雅文在服刑期間得知母親因乾豐集團的事件未能及時獲救而去世，決心向龔友城和戴祖福報仇。劉宇凡對此毫不知情，內心充滿自責，懊悔未能親自懲治龔友城。周俊傑經過調查確認龔友城已遇害，隨即以謀殺嫌疑對戴祖福展開追查。丁小非提供了近期頻繁走私的線索，令周俊傑聯想到臥底阿光留下的筆記。審訊戴祖福時，周俊傑因情緒失控動用了暴力，結果被戴祖福投訴。歐陽對周俊傑的行為表示不滿，雷學森出面調解，但最終周俊傑被停職。戴祖福催促戴永強加快「海上堡壘」的準備工作。廉政公署持續追查警隊內部的集團貪污，並分析遊戲中出現的相關線索。周俊傑在暗中調查時，並不知張建邦因一次辦案失誤致人死亡的秘密已被他人掌握。當周俊傑回家時，突然遭到持槍威脅，局勢瞬間緊張升溫。

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《執法者們》第15集(07/11)

周俊傑醒來時，發現自己被困在一個巨大的鐵籠內，周圍還有許多其他囚犯被關押。高浩然對司馬君的手下總警司陸詠彤展開審訊，懷疑她涉及貪污並偏袒特定人士，但陸詠彤拒絕透露關鍵情報。周俊傑發現徐思思是「海上堡壘」的主要管理者之一，她曾假裝叛變，指控戴祖福以掩蓋真相。高浩然和周欣婷探望精神瀕臨崩潰的舅母林美霞，讓高浩然感到深深愧疚。劉宇凡則忙於推翻涉及警隊內鬼的不公判決。此時，堡壘內警報響起，所有囚犯被驅趕至競技場，參與一場名為「Black Show」的真人大逃殺賭博，富豪們下注觀看囚犯互相廝殺，直至僅剩兩人生還。周俊傑不幸被選中，迫於無奈參賽，面對多名兇狠敵手，其中包括他在「保護證人計劃」中追蹤的殺手。最終，周俊傑與該殺手成為最後倖存者，暫時保住性命。

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《執法者們》第6-10集劇情

《執法者們》第6集(06/30)

Forever Live的主席董貴成召開記者會，公開懸賞三億港幣，誓言尋回失蹤的女兒。與此同時，劉宇凡向周俊傑透露了自己女兒失蹤的消息，懇請他提供協助。兩人逐漸懷疑這兩起失蹤事件背後可能存在關聯，並從董貴成那裡得知董新悅與劉慧玲彼此認識，還在董新悅的住所發現了一份關於「訓練營」的秘密資料。此時，董貴成接到綁匪的勒索電話，對方要求支付三億元贖金以換回女兒的安全。另一方面，高浩然的團隊收到海關督察關何天茹的舉報，指出涉及器官買賣的違禁藥物之所以能夠順利入境，是因為海關內部有人充當內鬼。此時，戴祖福集團也開始蠢動，局勢日益緊張。周俊傑推斷，兩名失蹤女子都曾參加同一個「訓練營」，認為找到這個訓練營是解救她們的關鍵。然而，訓練營負責人Ricky卻被發現死在住所。隨後，董新悅帶著嚴重傷痕被發現倒臥街頭。董貴成拒絕了周俊傑和劉宇凡見董新悅的請求，並立即安排她轉院治療。

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《執法者們》第7集(07/01)

周俊傑懷疑董新悅的突然出現背後，是因為董貴成與綁匪達成了某種交易。於是他開始對董貴成展開調查，但不久便收到董貴成的正式投訴，隨後他的上司雷學森勸他不要繼續調查此事。高浩然的團隊持續追查非法藥物走私的線索，並鎖定海關內部可能潛藏的間諜。周俊傑的團隊發現，三年前負責「訓練營」的Ricky曾接受過未登記的心臟移植手術，而殺害Ricky的兇手竟與戴祖福團隊的殺手是同一人，這一線索證明失蹤人口案與非法器官買賣與戴祖福集團密切相關。周欣婷為了調查海關內鬼，潛入海關展開臥底行動，發現海關有人生活混亂，她尾隨嫌疑人進入一個涉黃的非法會所，卻被人下藥迷昏，險遭強暴。關鍵時刻，高浩然及時破壞警報系統，製造混亂救出周欣婷，兩人感情因此升溫。經過一番審問後，高浩然成功查出兩名收受賄賂的海關人員，並發現他們其實被人設計操控，長期放行一批下落不明的違禁藥物。

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《執法者們》第8集(07/02)

劉宇凡突然收到董貴成匯來的一筆巨款，心中充滿疑惑。正當他困惑之際，周俊傑帶來了令人震驚的消息，之前發現的人體腎臟竟是劉慧玲的。同時，董貴成仍然堅決阻止兩人見到剛甦醒的董新悅。原來，Ricky因背叛戴祖福，私下與董貴成聯繫，企圖獨吞三億贖金，最終被戴祖福殺害。如今，戴祖福以董新悅的安全為籌碼，威脅董貴成交出公司的客戶資料。高浩然持續追查涉案會所的背景及藥物流向，而劉宇凡則想盡辦法接近董新悅。劉宇凡與周俊傑攜手尋求高浩然的協助，三人共同追蹤董貴成，最終劉宇凡成功說服他允許見董新悅。董新悅透露，她們曾被騙送往訓練營，而劉慧玲仍被困在荒島上的訓練營內。隨著調查深入，他們發現戴祖福的近親龔友城急需器官移植，並鎖定了訓練營的具體位置。警方與劉宇凡立即展開行動，成功解救被困的人質。

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《執法者們》第9集(07/03)

劉宇凡被捕，劉慧玲遭綁架，面臨活摘器官的危機，幸得周俊傑及時救出父女二人，使他們冰釋前嫌。搜救過程中，周俊傑發現了大量軍火槍械。事件結束後，周俊傑與何天茹共進晚餐，感情逐漸升溫。保安局召開緊急會議，要求三個部門徹查軍火的來源及去向。廉署修復王振雄的手機，發現其中有一款可疑遊戲，懷疑戴祖福集團利用遊戲聊天室進行聯絡。同時，歐陽君與雷學森在職場上競爭激烈，兩派勢力互相較勁。歐陽君在行動後投訴周俊傑獨斷獨行，不適合參與行動，但被雷學森阻止。李雅文經過十年冤獄後獲釋，劉宇凡邀請她同住，協助她適應新生活。眾人在劉家聚會，三位男士親自下廚。回顧八年前，李雅文曾將自己的建築公司告上法庭，卻遭人設計陷害，而龔友城正是當年案件的主謀。

《執法者們》第10集(07/04)

王振雄的手機遊戲確實成為了溝通工具，但裡面充滿暗語，內鬼的線索指向1994年入警隊的人員。同時，槍械在多地出現，威脅市民安全。高浩然繼續調查會所，發現該會所重新活躍，明顯是用來賄賂公職人員或掌握他們把柄的場所。李雅文也在暗中調動力量，利用剛出獄的獄友掌握戴祖福的相關情報。不幸的是，廉署成員在執行任務時遭槍殺，兇手極有可能是警隊內部人士。此時，劉宇凡、高浩然和周俊傑被召入緊急行政會議，討論是否放寬監聽權限。行政長官宣布成立應急小組專責處理槍械外洩事件，由劉宇凡負責監聽權的決定。經調查發現，槍械外洩的源頭是龔友城的侄子歐明偉，他私自販賣戴祖福集團的槍械，並利用龔友城的倉庫作掩護，同時涉嫌槍殺了廉署成員。李雅文則向龔友城索取這些年來的損失，龔友城最終同意了她的要求。

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《執法者們》第1-5集劇情

《執法者們》第1集(06/23)

在「戴祖福貪污案」開庭前夕，乾豐國際集團主席戴祖福為逃避法律制裁，密謀剷除三名關鍵證人。重案組高級督察周俊傑帶領代號「鷹巢」的行動，誓保證人安全。未料清晨，兩名證人遭兇手滅口，僅乾豐集團前主管徐思思被周俊傑救下。然而，在護送徐思思前往法庭途中，周俊傑遭遇伏擊，身受重傷陷入昏迷。「鷹巢」行動徹底失敗，政府緊急召開會議，保安局下令警方、律政司及廉政公署聯手調查，務求揪出內鬼，追查徐思思及兇手下落，並查明行動失敗原因。周俊傑甦醒後，得知隊友死傷慘重，徐思思被擄，決心為殞職同袍復仇。重傷的警長王振雄甦醒後，向其外甥即是廉政公署高級調查主任高浩然提供口供，高浩然從中察覺安全屋洩密或與周俊傑有關，開始對他產生懷疑。

《執法者們》第2集(06/24)

在一位殞職警員的葬禮上，高浩然當場帶走周俊傑，並傳喚其妻子何天茹進行問話。在審訊過程中，周俊傑堅稱高浩然缺乏確鑿證據，迫使高浩然最終釋放了這對夫婦。隨後，周俊傑被暫時停職，他設法避開警方監視，聯繫線人丁小非協助尋找失蹤的徐思思，同時試圖挽回與何天茹的婚姻，但何天茹已對他失去信心。與此同時，副刑事檢控專員劉宇凡深入調查王振雄的妻子林美霞，發現她在「富都金融案」這一虛擬貨幣詐騙案中是受害者，卻奇蹟般成為唯一成功追回損失的人。周俊傑回想起案發當天王振雄的異常行為，於是前往醫院展開調查。此時，王振雄在醫院內偷偷取出一部藏匿的手機，而一名可疑的「醫生」正悄然接近，幸好周俊傑及時趕到，救下王振雄。受劉宇凡的啟發，高浩然開始懷疑王振雄的動機。同時，周俊傑從上司雷學森處獲悉，警方收到一則兇手的影片，警告必須在限定時間內找到徐思思，否則她將有生命危險。

《執法者們》第3集(06/25)

高浩然借故探問王振雄，卻發現對方回答含糊，難掩可疑。警方全力展開營救徐思思的行動，而廉政公署的調查揭露「富都金融」主席Donald Au與戴祖福存在密切聯繫。戴祖福暗中操控一個地下組織，但開始懷疑身邊潛伏著叛徒。與此同時，劉宇凡按慣例探訪獄中的前建築師李雅文，腦海中浮現與李雅文和高浩然年少時結為摯友的回憶。高浩然進一步確認王振雄的嫌疑，內心掙扎於是否該揭發這位昔日同袍。另一方面，戴祖福的組織內部出現分裂，手下對他的指令心生不滿，甚至私下進行毒品交易。周俊傑根據線索鎖定徐思思可能的藏匿地點，與丁小非聯手前往一處倉庫展開營救。高浩然最終說服王振雄坦白，王振雄承認自己為追回被騙的巨款，受Donald Au指使洩露了警隊機密，間接導致同僚喪命，悔恨不已。警方接獲線報，火速趕往倉庫營救徐思思，卻發現倉庫內空無一人，徐思思的下落依然成謎。

《刑偵12》第4集(06/26)

多年前，戴祖福便在警隊內安插內應。如今，高浩然懷疑警隊內存在多個內鬼，決心揪出幕後黑手。丁小非循線追查徐思思的下落至一個貨櫃場，卻不料中了埋伏，臥底身份暴露。法庭上，王振雄突然推翻先前供詞，為保護妻子林美霞及高浩然，竟當庭誣陷周俊傑，隨後自殺身亡。高浩然親眼目睹舅父自殺，強忍悲痛繼續追查真相。與此同時，警方收到一則兇手發來的威脅影片，警告徐思思僅剩四小時存活，並要求交出潛伏在榮興集團的臥底。雷學森與歐陽針對是否交出臥底展開激烈爭論。臥底阿光設法救出丁小非，並向警方提供關鍵情報，卻在救援行動中不幸遇害，徐思思也被轉移至他處。高浩然與周俊傑趕到貨櫃場，卻仍讓兇手成功脫逃。經過調查，高浩然發現王振雄改口供是因為林美霞遭人脅迫，而警隊內真正的內鬼依然隱藏在暗處。由於無法找到徐思思，法庭最終裁定戴祖福罪名不成立。

《執法者們》第5集(06/27)

周俊傑官復原職，但清白仍受外界質疑。為洗刷冤屈，他主動聯繫高浩然，兩人決定聯手追查真相。劉宇凡探訪獄中的李雅文，她在獄中積極生活，與獄友建立緊密關係。與此同時，周俊傑的小隊人手不足，於是張建邦加入周俊傑的團隊，協助調查市區突然出現的人體腎臟案件。周俊傑私下偷偷繼續追查戴祖福的案件，並抽空探望已故臥底阿光的家人。調查小隊深入醫院查閱器官移植紀錄，卻發現該腎臟完全未被登記。近期人口失蹤案件激增，周俊傑懷疑這與非法器官交易有關。與此同時，劉宇凡的女兒劉慧玲突失聯，劉宇凡焦急萬分，四處尋找。他向高浩然求助，兩人一起檢查劉慧玲的社交帳號，驚訝發現有一段影片中的「劉慧玲」並非本人，而是由AI生成的假影片。

《執法者們》演員

黃宗澤 飾 周俊傑

警方高級督察，曾遭殺手埋伏，被壞疑是內鬼而被停職

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馬國明 飾 高浩然

廉政公署高級調查主任，由林美霞養育長大

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陳豪 飾 劉宇凡

律政司副刑事檢控專員，女兒劉慧玲牽涉到人體販賣事件

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吳啟華 飾 雷學森

警務處副處長，周俊傑的上司

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宣萱 飾 李雅文

曾因事法黑幕入獄，與劉宇凡育有一女