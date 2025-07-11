鄭欣宜因傷退出《歌手2025》後首露面　疑似頸部傷痕曝光令人心痛

鄭欣宜（Joyce）自2023年舉行完三場紅館演唱會後就突然神隱，一直未有公開現身，直至早前內地節目《歌手2025》正式宣布欣宜成為第七期補位歌手，亦是欣宜神隱兩年重返舞台的頭炮，不過就在節目播出前，節目組在微博突發聲明公布欣宜在拍攝期間發生意外，因傷退出比賽，令一眾粉絲大為失望。事隔約兩周，日前欣宜現身一間麵店，並大方合照，但就隱約可見她耳部及頸部的傷痕，令人擔憂！

鄭欣宜（Joyce）自2023年舉行完三場紅館演唱會後就突然神隱，一直未有公開現身。（資料圖片）

早前內地節目《歌手2025》正式宣布欣宜成為第七期補位歌手。（微博圖片）

欣宜綵排情況。（微博圖片）

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天，狀態相當好。（小紅書圖片）

在節目播放前，湖南衛視在微博公告欣宜因傷退賽。（微博圖片）

聲明指在6月25日，欣宜拍VCR期間因工作人員對燈光器具處置不當，令她意外受傷，原本欣宜希望繼續演出，但直播前2小時因欣宜肩頸及耳部傷情仍沒消退，未能達到最佳演出狀態，思考後決定退出，待身體恢復後再回歸舞台。而從合照中所見，欣宜的耳部及頸部明顯泛紅，惹來網民猜測是早前被燈光器具燙傷留下的傷痕，令人心痛。

欣宜現身一間麵店，並大方合照，但就隱約可見她耳部及頸部的傷痕。（小紅書圖片）

欣宜綵排花絮。（微博@Joyce鄭欣宜）

欣宜綵排花絮。（微博@Joyce鄭欣宜）

綵排現場。（影片截圖）

綵排現場。（影片截圖）

綵排現場。（影片截圖）

重返舞台。（影片截圖）

重返舞台。（影片截圖）

而欣宜因傷退賽後亦有在微博發文道歉，她寫道：「『哭也要去面對，笑也要去面對。不如笑着吧！』- 母親大人的話。人生充滿未知，意外難免發生。作為一名從業多年的表演者，我深知在這個行業中，意外時有發生，難以避免。 謝謝歌手，讓我站在如此美麗的舞台上，讓我找回自我，哪怕只是綵排。我要向所有一直等待我的粉絲們說聲抱歉，我一定會回來的！」大批粉絲同網民都紛紛留言表示支持！

欣宜發文道歉。（微博截圖）

鄭欣宜。（IG@princejoyce）

鄭欣宜。（IG@princejoyce）