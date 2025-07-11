BLACKPINK新MV被笑指似《失憶周末》　TVB式飛天特效仲驚現林芊妤

BLACKPINK今日（11/7）推出新歌MV《뛰어(JUMP)》，短短4小時內已有超過900萬點擊人數，更即時登上YouTube熱門音樂影片#4。BLACKPINK新歌MV《뛰어(JUMP)》走Disco風跳舞歌風格，而MV內則充滿了各種科幻、超現實、不明所以的風格場景。



BLACKPINK出咗新MV。（YouTube截圖/BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V）

成個MV都係用A.I.生成。（YouTube截圖/BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V）

但只要細心一看，就會留意到整個MV的場景和跳舞跳得不甚自然的舞者，都只是由A.I.生成的影像，而4位BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa，大概就只是站在綠幕中又唱又跳，再被後期key入MV而已，十分省時省力。

某啲細節的確做等幾好。（YouTube截圖/BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V）

某啲細節的確做等幾好。（YouTube截圖/BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V）

唔講仲以為Coffee林芊妤去咗客串。（YouTube截圖/BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V）

除此之外，可能因為是A.I.製的關係，MV中的也存在不少奇怪位，例如在當中一幕就離奇出現了香港瑜伽KOL Coffee林芊妤。第一眼見到，真的會以為她去了客串做路人甲。

唔講仲以為Coffee林芊妤去咗客串。（截圖）

唔講仲以為Coffee林芊妤去咗客串。（截圖）

風格就⋯⋯各花入各眼啦。（YouTube截圖/BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V）

風格就⋯⋯各花入各眼啦。（YouTube截圖/BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V）

在一陣穿越穿梭大街小巷之後，BLACKPINK 4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa又突然間「飛天」，但就不要以為在2025年可以看到Marvel或超人電影一般的特效，原來BLACKPINK也會「致敬」TVB 80，90年代技術，不等不說真的令人有穿越時空，回到1996年的既視感。

TVB式飛天。（YouTube截圖/BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V）

TVB式飛天。（YouTube截圖/BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V）

有網民在threads開帖討論，笑言：「男朋友話Blackpink新歌好似陳慧琳首歌…我真係幾無奈」，雖然有網民力撐兩者不能相題並論，但也有人留言：「失憶週末正好多，陳慧琳都正好多」，也有說：「電音來來去去都係呢句走向，只係Kelly早了廿幾年玩」，有人更坦言：「Kelly完勝」。

網民覺得BLACKPINK新歌MV似陳慧琳首《失憶周末》。（截圖）

網民覺得BLACKPINK新歌MV似陳慧琳首《失憶周末》。（截圖）

網民覺得BLACKPINK新歌MV似陳慧琳首《失憶周末》。（截圖）

好難理解。（YouTube截圖/BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V）