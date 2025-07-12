娛圈小富婆北京逾兩千呎豪宅曝光　客廳擺電單車擁巨型衣帽間

Twins成員阿嬌（鍾欣潼）近年專注在內地發展，曾住上海豪宅享受獨居生活，但近年已移居北京。日前阿嬌在內地綜藝節目《神奇的朋友》中公開北京豪宅內貌，讓大家參觀她的香閨！

阿嬌（鍾欣潼）近年專注在內地發展。（微博@鍾欣潼）

阿嬌（鍾欣潼）近年專注在內地發展。（微博@鍾欣潼）

阿嬌（鍾欣潼）近年專注在內地發展。（微博@鍾欣潼）

北京豪宅望到央視大樓。（小紅書圖片）

好多收藏。（小紅書圖片）

好多收藏。（小紅書圖片）

片中所見，豪宅目測至少兩千呎，一入屋已見到一個大鞋櫃，客廳擺放了L型大梳化，設有巨型大電視，落地大玻璃採光度十足，而客廳一角就有一架電動單車，木架上擺滿潮物及收藏品，不過阿嬌就將飯廳打造成休閒娛樂區，只放了兩張單人梳化及一張細圓枱，她更透露將會改造成麻雀區，擺放麻雀枱後可以邀請朋友到家中作客打麻雀。至於廚房就以落地玻璃包圍，空間感十足，設備一應俱全，更擺了一部電視，方便一邊煮食，一邊看電視，相當識歎！

玄關位。（影片截圖）

空間好大。（影片截圖）

空間好大。（影片截圖）

廚房。（影片截圖）

客廳一角。（影片截圖）

休閒娛樂區。（影片截圖）

空間大。（影片截圖）

衣帽間。（影片截圖）

衣帽間。（影片截圖）

衣帽間。（影片截圖）

今次阿嬌就整理了不少閒置物品，可以放上二手網購平台出售，相當環保。（影片截圖）

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阿嬌更在節目中公開巨型衣帽間，不但空間闊落，還設有大化妝台，又有不少衣物及太陽眼鏡、鞋等等，連名牌行李箱都有十幾個！而今次阿嬌就整理了不少閒置物品，可以放上二手網購平台出售，相當環保！作為圈中小富婆的阿嬌，一向有「買磚頭」的習慣，曾以570萬元購入西半山慧明苑單位，其後更以3,000多萬元購入羅便臣道31號兩個單位，她又曾以979萬元買入一號‧西九龍1座低層C室，實用面積864方呎，其後於2017年以1,152萬沽出，帳面賺173萬。據知阿嬌手持自家公司發展的堅尼地城維壹、慧明苑等數個物業，保守估計手持物業過億元！

近年定居北京。（微博@鍾欣潼）

與好友開派對！（微博@鍾欣潼）

超靚！（微博@鍾欣潼）

周揚青都忍唔住要打卡！（微博圖片）