愛回家｜劉洋做曹總堂弟講「半咸淡」廣東話　綽號食gag勁好笑

《中年好聲音》劉洋自從出鏡之後，有不少網民都覺得他撞樣《愛・回家之開心速遞》的曹總（劉一飛飾），也曾有網民在討論區表示，希望劉洋加入《愛回家》客串。近日，似乎有關單位聽到了網民的心聲，順應民意讓劉洋加入。



劉洋終於出現喺《愛回家》，勁有曹總影子。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

今日（11/7）一集，講到「雷公」開辦了尋寶閣與接龍集團的尋寶圖打對台，劉洋就以合作伙伴身份在其中兩幕出現。劇集中，他的自我介紹都相當有趣，表示自己是曹總的表弟：「我係曹小雪，曹總係我堂哥，大家可以叫我細曹總，或者雪總（諧音：雪種）。」最後，「雪總」更出現在「初戀Cafe」大派即食火鍋。除外形跟足曹總的西裝look，劉洋的「唔咸唔淡」廣東話亦與曹總有異曲同工之妙，喜感十足！

劉洋終於出現喺《愛回家》，勁有曹總影子。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

劉洋終於出現喺《愛回家》，勁有曹總影子。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

劉洋終於出現喺《愛回家》，勁有曹總影子。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

劉洋終於出現喺《愛回家》，勁有曹總影子。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

劉洋終於出現喺《愛回家》，勁有曹總影子。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

劉洋終於出現喺《愛回家》，勁有曹總影子。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

劉洋終於出現喺《愛回家》，勁有曹總影子。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

劉洋終於出現喺《愛回家》，勁有曹總影子。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

劉洋終於出現喺《愛回家》，勁有曹總影子。（《愛・回家之開心速遞》截圖）