掃毒風暴劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《掃毒風暴》陸劇又名(冬去春來)，改編自真實案件。有陳育新作為編劇，五百、藺水淨為執導，由段奕宏、秦昊、于文文、吳幸鍵、劉歡領銜主演的一套以現代刑偵為題材的電視劇。除了有老戲骨上演緊湊的追逐戰，還有因《乘風破浪3》和歌曲《體面》為人熟悉的于文文，期待這場刺激的對壘即將放映！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

扫毒风暴@Weibo

《掃毒風暴》電視劇情大綱

1995年，一個平凡普通走私商盧少驊（秦昊 飾）在一夜之間傾家蕩產，因此發現新型毒品「冰毒」能帶來巨大財富，在貪念驅使下，他鋌而走險，踏上制毒師之路。與此同時，緝毒警林強峰（段奕宏 飾）結束臥底任務，調任西港市緝毒支隊，追查毒品線索。五年來，林強峰帶領團隊在這場掃毒風暴中生死追逐，從街頭巷戰到跨國追捕，從茶館對峙到爆炸現場；而盧少驊則出入國內外，結交一大班毒梟，野心勃勃。劇中巧妙以「茶」為隱喻，通過茶館中的「以茶論戰」，展現毒梟與警方之間鬥智鬥勇。最後，以林強峰為代表的緝毒警察堅守使命，成功瓦解盧少驊狡詐的毒品陰謀。

《掃毒風暴》播出時間｜最新追劇日曆

《掃毒風暴》電視劇幾時播? 《掃毒風暴》一共有30集，2025年7月12日起由騰訊視頻、CCTV-8播放，會員首周每日更新2集，首日更新3集，SVIP搶先看1集；而非會員就每晚19:30於CCTV電視劇播放。

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《掃毒風暴》演員人物關係圖

《掃毒風暴》演員

段奕宏 飾 林強峰

堅守正義、不屈不撓、執着；完成了臥底任務，調職為緝毒警察

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秦昊 飾 盧少驊

狡猾瘋狂，為了賺大錢從走私商變做制毒師

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于文文 飾 王奇

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吳幸鍵 飾 楊威