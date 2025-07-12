港男冠軍獲性感女埋身胸貼手肘現即時反應　富貴老婆公開揭露人品

現年41歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），近年事業反彈，參與《白色強人2》、《一舞傾城》《新聞女王》、《逆天奇案2》及《刑偵12》等多套熱門劇集演技備受。而他身份上亦兩級跳，繼去年底成為人夫後，他的老婆Christine（黃梓漫）年初更為他誕下愛女高子琳（Liona）做埋人父。高鈞賢年輕10歲的圈外老婆Christine一直被傳家底極厚，是一位美容界富婆，據悉她有份投資的美容院在香港一共有4間分店。

高鈞賢去年宣布結婚。（IG：@mattkobe）

高鈞賢變廿四孝老公兼爸爸。（IG：@mattkobe）

高鈞賢不時曬父女合照。（IG：@mattkobe）

高鈞賢日前做廿四孝老公，陪太太回港工作。（小紅書圖片）

高鈞賢婚後一直好錫老婆及囡囡，甚至對Christine與前任丈夫所生的子女視如己出，是個好老公及好爸爸，他亦不時分享婚後生活日常，建立了愛妻形象。可是近日有一位疑似是人妻的內地網紅，於社交網分享了她與高鈞賢的合照，相中可見該名網紅身穿黑色低胸衫，打扮性感，其中一張相她還肉緊翹實高鈞賢，高鈞賢的左手手肘幾乎觸碰到該女網紅的胸部。不過即使對方如此熱情埋身，高鈞賢卻顯得十分避忌，還提高手臂避免惹來誤會，面上也不禁露出驚訝和不安的表情，足見他很有分寸，心裡面有顧及老婆感受。

高鈞賢獲內地女網紅埋身。(小紅書)

高鈞賢獲內地女網紅埋身。(小紅書)

高鈞賢獲內地女網紅埋身。(小紅書)

高鈞賢日前亦獲老婆Christine的高度評價，Christine近日更新IG story，分享家庭生活片段並大讚高鈞賢寫道：「好的婚姻從來都不是單方面，懂得心疼另外一半的男人，才值得託付終生」。