賈靜雯朝聖GD演唱會興奮貼4字惹粉絲不滿　淚眼訴真相：請息怒

韓國天王G-Dragon(GD)近日在台北小巨蛋舉行演唱會，除了吸引不少粉絲捧場之外，就連影后賈靜雯亦現身朝聖，其相當開心在現場自拍，並上貼社交網站表示：「GD太可愛了，瞬間圈粉。」但卻引來大批粉絲不滿，質疑她並不是真粉絲，懷疑是拿公關票去看演唱會，掀起不少爭議。

GD近日在台北小巨蛋舉行演唱會。（微博圖片）

前往朝聖GD演唱會的賈靜雯，顯得相當開心，在現場擺出眨眼可愛pose自拍以及與好朋友張心妍頭貼頭的合照，其在社交網站貼相留言表示：「謝謝@ann041899（張心妍），讓我感受這場演唱會的魅力，GD太可愛了，瞬間圈粉。」

賈靜雯在現場開心自。（alyssachia＠IG）

而卻因貼文中「瞬間圈粉」這四個字卻引來大批粉絲不滿，懷疑她是拿公關票去看演唱會，並不是真正的粉絲，大家紛紛湧入她的社交網站留言表達不滿：「拿公關票就請低調」、「10幾年老粉絲進不去會場就是被你們這些公關佔走位置」等，甚至發現她根本沒有追蹤GD，所以令不少真粉絲認為辛苦搶票卻落空，看到她「瞬間圈粉」的貼文，感到不快及不公平。

賈靜雯同好朋友張心妍合照。(alyssachia@IG)

賈靜雯遭質疑是拿公關票。(alyssachia@IG)

對於，事件引起不少爭議，賈靜雯之後就透過動態作出回應：「可愛的粉絲們請息怒，我是抱著朝聖的心，為舞台上綻放光彩的藝人而去。很榮幸可以在現場看見這麼可愛又迷人的表演，感受到現場熱情活力的氣氛，讓我沉浸其中，我是花錢買票進場的。」

引來不少粉絲不滿。(微博圖片)