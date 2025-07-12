香港小姐2025｜大熱佳麗自爆落選　慶幸知名度大增：上了娛樂頭條

《2025香港小姐競選》入圍的佳麗早前被安排到髮型屋set頭造型，然而今屆港姐競選出現不少變數，令人大跌眼鏡！



民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷早前宣布退選。（陳順楨攝）

今屆例如區議員莊雅婷「落地」即以送水攻勢吸引傳媒注意，但其後又自行退選，又例如被視為奪冠大熱、由黃曉明提名，擁有強硬背景的大律師朱綽盈亦於進入第二輪面試後，宣布退選。至於另一位「大熱」，曾參加環球小姐獲得頭5名的許詠詩（Joyce）原來也落選了。

由黃曉明提名、曾於2021年落選的朱綽盈突然在社交網發文宣布退選。（資料圖片）

許詠詩（Joyce）落選。（資料圖片）

許詠詩（Joyce）曾被視為大熱！（陳順禎攝）

今日（12/7）許詠詩在Instagram上撰長文談及落選一事：「如果說沒有不開心是假的，但幸運的是，確定自己沒有被選上時我在按摩，哈哈，在泰國旅遊。當時我只買了一張單程機票，擔心中途會收到通知，不過上天對我蠻好的，從二面到今天，每天瘋狂刷新聞，僅僅兩周左右，我的社交平台多了二千人關注我。現在Google也能搜尋到我了，本來是志在參與，盡力無悔的心態來參加，突然就緊張起來了。發現原來，我還是很想把握住這個第一次，也是最後一次的機會，所以不瞞你說，以免後想了想，我才把才藝視頻發過去，希望能再爭取一下。」

許詠詩（Joyce）曾參加香港區環球小姐競選。（資料圖片）

許詠詩亦表示，自參選消息見報後，收到很多昔日的朋友傳來的祝福，也多了很多網民的支持：「今天到這，我沒有輸了，只是還沒贏，還會不放棄地在其他地方找到自己的發光點。」最後，她也不忘分享自己正在創業，9月就會開張。不少網民都留言支持，有人說：「喺我心目中你已經贏咗，又靚又叻身材又好。」

許詠詩在IG分享落選感受。（IG@joyce_hhws）

港姐2025｜一文睇清12位佳麗造型大改造 莊靜璟升級變大媽

莊靜璟Vivian。（陳順禎攝）

施宇琪。（陳順禎攝）

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性感！（IG/@joyce_hhws）

性感！（IG/@joyce_hhws）

大熱許詠詩（Joyce）落選《2025香港小姐競選》。（IG@joyce_hhws）

大熱許詠詩（Joyce）落選《2025香港小姐競選》。（IG@joyce_hhws）

大熱許詠詩（Joyce）落選《2025香港小姐競選》。（IG@joyce_hhws）

大熱許詠詩（Joyce）落選《2025香港小姐競選》。（IG@joyce_hhws）