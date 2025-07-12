梁敏巧63歲追求者ANDY哥大起底　北上開餐廳多間分店常曬腹肌

戀愛綜藝節目《女神配對計劃》吸引不少人追看，除了五位女神人氣急升，多位鼓起勇氣當眾追求女神的男士亦紛紛被起底。「東張女神」梁敏巧的63歲追求者，身家過億的Andy哥（余國華），海選時被淘汰後再復活引起熱議，網民翻出其社交帳戶曝光日常富貴生活。



「東張女神」梁敏巧的63歲追求者，身家過億的Andy哥（余國華）備受注目

「東張女神」梁敏巧的63歲追求者，身家過億的Andy哥（余國華）備受注目

強勢回歸的Andy哥，之前在三角枱環節表現進擊，與Maggie對話時即「霸氣哥」上身，瘋狂追問Maggie在海選中為何撳完燈又熄番燈，被逼到埋牆的Maggie坦白回應：「因為開頭我覺得你都係好Man嘅人，但我哋年紀都有啲差距…所以好驚我哋溝通唔到。」之後Andy哥反客為主，繼續「霸氣哥」上身「命令」Maggie：「你做開《東張》成日訪問人吖，我畀你訪問我一個問題，我一定講真話架！」嚇得Maggie猛叫Andy哥「輕鬆啲」！

Andy哥（余國華）曾公主抱起梁敏巧。

Andy哥（余國華）面試時報稱身家過億，職業是餐廳老闆年收入200萬。有網民翻出了他的小紅書賬號，原來他在內地經營潮汕牛肉食店，坐擁不少分店，更疑似在內地有多個物業，身家豐厚。ANDY哥不時分享日常生活，除了曬靚車，亦不時赤裸上身出鏡健身大曬腹肌，完全不似已登陸，難怪早前在節目中輕鬆公主抱起梁敏巧。