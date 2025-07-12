邱士縉@MIRROR展球技穿針射三分波　向Fans暖心解釋籃球用語

MIRROR成員Stanley邱士縉今日（12日）以一身型格造型在太古為「轉身射個三分波」總決賽擔任嘉賓及頒獎，球技了得的Stanley到場後立即大展身手，一個穿針三分波，顯然對他沒有太大的難度，一射就入籃，現場隨即一片歡呼聲。

Stanley一個穿針三分波。

Stanley手持籃球擺出各個型格甫士。

Stanley笑言自己是多年NBA粉絲，今日出席此活動表示非常興奮，他說：「我頭先打聽咗初賽參加者實力，定點射波嚟講都好似好唔錯，過關啦！細個教練成日同我哋講，射波有實際之餘，一定要有姿勢，唔係為咗型，真係調整到準繩度㗎！頭先決賽嗰陣我都特別金睛火眼，留意10位入圍Finals嘅朋友仔手勢！」

Stanley身材高䠷，打籃球有姿勢有實際。

賽事進行期間氣氛熱烈，無論10強參賽者入球或擦邊時，頻頻有歡呼吶喊聲。暖男Stanley不時自動波為「籃球麻瓜」實時解釋行內術語，被主持大讚最佳拍擋，十分窩心！Stanley笑稱：「對於喜愛的運動一定係熱心推廣，趁咁好嘅機會介紹吓玩法、規則，大家都睇得投入啲，可以樂在其中！」活動後，當他離場之際，Stanley主動與粉絲傾偈及大合照，並大派福利，向他們派上心心兼擊掌，引來全場粉絲尖叫聲不斷。

大批Fans到場支持。