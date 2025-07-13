專訪｜夏韶聲因兩場戲決定離開TVB：冇對我唔好，而係運作係咁

夏韶聲由酒廊歌手變成唱片歌手，雖然波折重重，但亦成為終身職業，而除了演員外，大家亦對他演戲有印象，他在TVB工作了七年零八個月，經典作品有《烈火雄心》《鹿鼎記》，但作為歌手出身的他，他覺得捱著當歌星不辛苦，反而為生活到TVB當藝員拍劇就感到不自在。

他說：「音樂記者嚟到唔會採訪你，因為你已係係藝員，但如娛樂記者又覺得你係歌手，又唔會影我，變咗啲閃光燈唔會喺我哋身上，所以我可以著拖鞋返工，但唔可以話苦，只不過自己好似失去咗一個身份。」

夏韶聲因兩場戲而決定離開TVB，但他強調沒有怨恨，只不過自己不適應這種運作。

夏韶聲在TVB七年多期間，拍過不少電視劇，但令他決定離開是因為兩場戲，其中一場是《陀槍師姐2》，他說：「有一場戲啦，劇入面康華做我前度，嗰場戲就係講我要走佬去西貢，佢就喺岸邊同我講再見，我就坐架艇仔離開，當日凌晨四點鐘開工，嗰陣時我都諗，應該有一個騷啦，甚至兩個啦，咁早開工嘛，點知後尾劇集出街我睇返，個鏡頭咁遠，根本睇唔到嗰個人係我嚟，你不如搵條地拖揼喺條艇度，再擺個假髮上去咪一樣？使乜咁辛苦叫我返去拍呀？嗰下真係令我有啲「啃」住。」

《陀槍師姐2》夏韶聲在首五集出現，戲份幾搶鏡。（《陀槍師姐2》電視截圖）

另一場戲，令夏韶聲決定離開TVB的竟然是《烈火雄心》，這套劇夏韶聲飾演何sir，角色相當討好，但一場跳樓戲令夏韶聲很大感觸，他說：「拍《烈火雄心》嗰陣，有一幕係火警要跳樓，替身就喺七樓跳，我哋演員都要喺四樓跳落去，但你望落去嗰陣，下面嗰啲紙箱，細到好似郵票咁，心諗跌唔中嗰堆嘢咪死？因為導演會話：「大家準備好未啊？準備好就三、二、一、跳啦！」你唔跳唔得㗎！」

「但就係咁，我先體會到，點解拍戲有咁大魔力？咁辛苦、咁危險你都肯做，又唔係畀你特別多錢，但就因為我係一個演員，我做呢件事，有人會睇，我會被認同所以我跳⋯⋯拍戲就係咁嘅，所以我嗰陣開始覺得，如果繼續行呢條路落去，好似唔係好穩陣喎～所以我就做咗一個決定，離開，唔再拍劇喇。」

不過夏韶聲沒有對TVB有怨恨，他覺得來拍劇是為生活，TVB亦有出足人工，他說：「我哋離開電視台…唔好講電視台『嗰陣時佢哋點對你啊？係咪對你唔好啊？』其實佢又唔係真係對我哋冇唔好喎，你入咗一間公司做嘢，佢出糧畀你，畀你做返你應該做嘅嘢，咁就咁囉～不過，有一樣嘢想講…唔係話邊個對邊個唔好，而係成個運作模式就係咁樣。」