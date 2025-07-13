朝雪錄劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《朝雪錄》陸劇改編自小説《權寵之仵作醫妃》。有鄒越、高深、黃子恩作為編劇，李慧珠、鄧偉恩 、黃斌、陳自強為執導，由李蘭迪、敖瑞鵬、余承恩、沈羽潔領銜主演的一套以古裝探案為題材的電視劇。陸劇小花李蘭迪突破鄰家女孩的形象，搭檔以《白月梵星》人氣上升的敖瑞鵬，共同帶來驚慄神秘的古裝懸案！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

朝雪录@Weibo

《朝雪錄》電視劇情大綱

沈莞（李蘭迪 飾）為大理寺卿之女，其父沈毅（趙濱 飾）捲入晉王案，不幸令家族慘遭滅門，沈莞假借秦府九娘子「秦莞」的身份逃至荊州。本來懦弱可欺的秦莞「性情大變」，不僅精通剖屍探案，更擁有治病救人的神技，還將秦府心懷不軌的伯母、庶妹與姨娘治理得貼貼服服。探案途中，秦莞相識了睿王世子燕遲（敖瑞鵬 飾），燕遲全心全意為晉王平反，與秦莞為父洗雪冤屈的意志不約而同，兩人聯手為案件洗刷冤情，沈莞醫術高超，負責驗屍查證工作，而燕遲則善於推理和武力，在返回京城途中，他們破解了一樁樁離奇大案。回京後，被意外發現的骸骨令晉王案再次提起，燕遲與秦莞攜手逐步揭開案件真相，進而知道了皇宮中隱藏的驚世秘密⋯⋯

《朝雪錄》播出時間｜最新追劇日曆

《朝雪錄》電視劇幾時播? 《朝雪錄》一共有38集，2025年7月13日起由愛奇藝播放，會員首日12點更新6集，免費2集，其後每日18:00更新2集，由而非會員就18:00轉免1集。

《朝雪錄》演員人物關係圖

《朝雪錄》演員

李蘭迪 飾 秦莞/沈莞

本為大理寺卿之女沈莞，後假借秦莞身份過活；聰穎過人、思維敏捷，精通醫術與驗屍技巧，解開很多奇案

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敖瑞鵬 飾 燕遲

睿王世子，少年將軍，智謀超群，想為沈毅昭雪，與秦莞合作，並傾盡全力支持愛護她

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余承恩 飾 燕離

表面上瀟灑不羈的王爺，其實是燕遲的跟班，與燕遲、秦莞攜手調查案件

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沈羽潔 飾 岳凝

將門出身的郡主，為人敢愛敢恨，是秦莞的親密好友