TysonYoshi為婚禮化妝師甩碌護航　與負評網民開火：你想人冇工開

近日Tyson Yoshi與Christy的意大利婚禮在網上不停洗版,每個細節都惹來網民關注,而新娘子的化妝師Daniel,日前在網上分享自己今次的蝦碌事件,Daniel表示自己化妝箱因航班問題留了在瑞士,沒有跟過去意大利,沒辦法之下他在意大利的化妝品店即時購買一套全新的化妝品補救,他說:「差d原地退休但仍然進行左個不可能既任務 無慣用工具下化左Christy個wedding」。

當他向Christy坦承發生了這件事時,對方十分冷靜說:「去睇吓有冇啲咩顏色嘢要買返,其他可以用我嘅。」Daniel指當時真的十分徬徨,但總要頂硬上,明明平時總習慣帶太大多行李,但今次是一件化妝品都冇,「我寧願自己啲衫褲鞋襪未到,但係都要個化妝箱到,點知等極都冇update,最後仍然唔知點解做到,你問我,其實我都唔係好知點解我可以做到,但係我覺得Christy真係一個好好嘅人,因為佢完全冇畀壓力我,仲畀咗好多安全感我,佢信我真係可以做到,化完兩日,其他人先同我講過你無用自己啲化妝品同工具,都可以化到個妝,仲可以咁冷靜,化得出嚟仲要咁靚,我只能夠講,when life gives you lemons, make it lemonade.」

Christy都轉貼了影片,說:「意外冇人想發生 婚禮順利完成 所有人都好滿意 所有人都見到Daniel好幫得手 唔止做化妝師嘅工作 仲幫我做埋姊妹唔得閒做嘅嘢 Thank you for being a part of this💓 有你幫手好放心」事件在網上引起不同意見,有人覺得Christy的妝容很好看、有氣質,尤其光影部份做得好,但亦有網民認為眉妝沒Christy平日化的好看,就連其他化妝師都有出聲。

有網民認為Daniel不夠專業,即使樽妝化妝品不能跟身要寄艙,但眼影、胭脂、唇膏和其他工具總可帶上機,又說要不是Christy好人,其他新娘子可能已當場嬲爆。有新娘化妝師Jacky發文說:「化得靚唔靚唔評論,因為化妝好主觀。但我作為一個出oversea出左十幾年既MUA可以講一句,裝備唔hand carry真係好唔夠專業,仲要攞自己既失誤嚟自J。我識既所有行家包括我,寧願唔見左條底褲都唔可以無左副架生。每次飛要死拖住一大一細喼。」她說今次好彩可以買返,但萬一買唔齊、唔啱用又如何,並指:「有冇諗過,有機會係可以做得更好?」她批評:「唔係好明連呢啲唔專業既低級失誤嚟博流量為乜。比著係我知道D助手呀、我公司既化妝師會咁做,實比我媽叉死。教埋你 : hair spray同眉剪眉剃就真係要寄倉,其他全部可以hand carry .」

而Tyson Yoshi就忍不住為Daniel發聲:「我覺得化得好靚喎,你嘈咩?😂」化妝師Jacky澄清自己冇話個妝唔靚,強調自己只針對件事:「而我係講緊成喼嘢冇咗係一個作為專業化妝師嘅專業操守問題,呢啲絕對係低級錯誤,作為一個經常要去外地做嘢嘅人,架撐跟身,係基本嘢嚟。可以先咀嚼一下我分享嘅內容先X我🙏🏻」Tyson再回覆:「咁你唔X啲地勤?」二人幾輪口水戰,Jacky再回覆,「客人OK只係因為客人好,你試吓喺第二個化妝師喺個普通oversea wedding 度發生呢啲事?個化妝師唔俾人擺上落公審?」Tyson再說:「化妝師專業操守協會會長✨」又批對方:「你都係想搞到人哋冇工開啫,唔好咁正義啦」

網民反應兩極,有人覺得既然一對新人都覺得冇問題,就不輪到其他人出聲;但也有人覺得網民都是以事論事,指Tyson盲撐化妝師失誤,而Tyson就另外轉發化妝師Jacky帖文:「圓滿結束 開心事 意外 意料之外 明明係地勤嘅責任 … 點解要鬧佢🤣 最尾解決到咪得囉 經一事長一智 下次咪行李跟身囉 唉 真係多嘢講😮‍💨 得啦得啦你好有經驗啦 你叻啦 俾個獎你」討論至今未完。