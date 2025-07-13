TysonYoshi為婚禮化妝師甩碌護航　與負評網民開火：你想人冇工開

近日Tyson Yoshi與Christy的意大利婚禮在網上不停洗版，每個細節都惹來網民關注，而新娘子的化妝師Daniel，日前在網上分享自己今次的蝦碌事件，Daniel表示自己化妝箱因航班問題留了在瑞士，沒有跟過去意大利，沒辦法之下他在意大利的化妝品店即時購買一套全新的化妝品補救，他說：「差d原地退休但仍然進行左個不可能既任務 無慣用工具下化左Christy個wedding」。

近日Tyson Yoshi與Christy的意大利婚禮有網上不停洗版，每個細節都惹來網民關注。（IG@tysonyoshi）

婚禮後很多人讚新娘子Christy的妝容，而主理的化妝師Daniel就在網上分享自己今次的蝦碌事件。（IG@danielmakeupartist_）

化妝師表示：「差d原地退休但仍然進行左個不可能既任務 無慣用工具下化左Christy個wedding」（IG@danielmakeupartist_）

當他向Christy坦承發生了這件事時，對方十分冷靜說：「去睇吓有冇啲咩顏色嘢要買返，其他可以用我嘅。」Daniel指當時真的十分徬徨，但總要頂硬上，明明平時總習慣帶太大多行李，但今次是一件化妝品都冇，「我寧願自己啲衫褲鞋襪未到，但係都要個化妝箱到，點知等極都冇update，最後仍然唔知點解做到，你問我，其實我都唔係好知點解我可以做到，但係我覺得Christy真係一個好好嘅人，因為佢完全冇畀壓力我，仲畀咗好多安全感我，佢信我真係可以做到，化完兩日，其他人先同我講過你無用自己啲化妝品同工具，都可以化到個妝，仲可以咁冷靜，化得出嚟仲要咁靚，我只能夠講，when life gives you lemons, make it lemonade.」

Daniel表示自己化妝箱因航班問題留了在瑞士，沒有跟過去意大利。（IG@danielmakeupartist_）

沒辦法之下，Daniel在意大利的化妝品店即時購買一套全新的化妝品補救。（IG@danielmakeupartist_）

Daniel發文大讚Christy很冷靜很高EQ：「佢完全冇畀壓力我，仲畀咗好多安全感我，佢信我真係可以做到，化完兩日，其他人先同我講過你無用自己啲化妝品同工具，都可以化到個妝，仲可以咁冷靜，化得出嚟仲要咁靚。」不過引起不少爭議。（IG@danielmakeupartist_）

Christy都轉貼了影片，說：「意外冇人想發生 婚禮順利完成 所有人都好滿意 所有人都見到Daniel好幫得手 唔止做化妝師嘅工作 仲幫我做埋姊妹唔得閒做嘅嘢 Thank you for being a part of this💓 有你幫手好放心」事件在網上引起不同意見，有人覺得Christy的妝容很好看、有氣質，尤其光影部份做得好，但亦有網民認為眉妝沒Christy平日化的好看，就連其他化妝師都有出聲。

Christy認為意外冇人想發生，指自己滿意婚禮，亦感謝化妝師幫手，做埋姊妹嗰份。（IG@danielmakeupartist_）

有網民認為Daniel不夠專業，即使樽妝化妝品不能跟身要寄艙，但眼影、胭脂、唇膏和其他工具總可帶上機，又說要不是Christy好人，其他新娘子可能已當場嬲爆。有新娘化妝師Jacky發文說：「化得靚唔靚唔評論，因為化妝好主觀。但我作為一個出oversea出左十幾年既MUA可以講一句，裝備唔hand carry真係好唔夠專業，仲要攞自己既失誤嚟自J。我識既所有行家包括我，寧願唔見左條底褲都唔可以無左副架生。每次飛要死拖住一大一細喼。」她說今次好彩可以買返，但萬一買唔齊、唔啱用又如何，並指：「有冇諗過，有機會係可以做得更好？」她批評：「唔係好明連呢啲唔專業既低級失誤嚟博流量為乜。比著係我知道D助手呀、我公司既化妝師會咁做，實比我媽叉死。教埋你 : hair spray同眉剪眉剃就真係要寄倉，其他全部可以hand carry .」

有新娘化妝師Jacky發文說Daniel犯的是低級錯誤，指：「我作為一個出oversea出左十幾年既MUA可以講一句，裝備唔hand carry真係好唔夠專業，仲要攞自己既失誤嚟自J。」（Threads@jackyip_makeup_official）

Jacky轉貼了Daniel較早前回覆網民的言論，又批評他：「問人借嘢來顯示功力 眼都突埋」（Threads@jackyip_makeup_official）

而Tyson Yoshi就忍不住為Daniel發聲：「我覺得化得好靚喎，你嘈咩？😂」化妝師Jacky澄清自己冇話個妝唔靚，強調自己只針對件事：「而我係講緊成喼嘢冇咗係一個作為專業化妝師嘅專業操守問題，呢啲絕對係低級錯誤，作為一個經常要去外地做嘢嘅人，架撐跟身，係基本嘢嚟。可以先咀嚼一下我分享嘅內容先X我🙏🏻」Tyson再回覆：「咁你唔X啲地勤？」二人幾輪口水戰，Jacky再回覆，「客人OK只係因為客人好，你試吓喺第二個化妝師喺個普通oversea wedding 度發生呢啲事？個化妝師唔俾人擺上落公審？」Tyson再說：「化妝師專業操守協會會長✨」又批對方：「你都係想搞到人哋冇工開啫，唔好咁正義啦」

Tyson Yoshi就忍不住為Daniel發聲護航。（IG@c.705）

Tyson Yoshi駁斥第二位化妝師，又認為今次事件是地勤責任。（Threads）

Tyson戲稱該位化妝師為：「化妝師專業操守協會會長」，又批評她：「你都係想搞到人哋冇工開啫，唔好咁正義啦」（Threads）

網民反應兩極，有人覺得既然一對新人都覺得冇問題，就不輪到其他人出聲；但也有人覺得網民都是以事論事，指Tyson盲撐化妝師失誤，而Tyson就另外轉發化妝師Jacky帖文：「圓滿結束 開心事 意外 意料之外 明明係地勤嘅責任 … 點解要鬧佢🤣 最尾解決到咪得囉 經一事長一智 下次咪行李跟身囉 唉 真係多嘢講😮‍💨 得啦得啦你好有經驗啦 你叻啦 俾個獎你」討論至今未完。