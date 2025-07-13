方東昇團隊拆解香港四大奇案　重看近千小時新聞片尋關鍵證人

向來擅長「尋人」及「掏寶」的方東昇團隊，將於 7 月 21日起、逢周一至周四晚十點半翡翠台推出一共八集的全新資訊節目《真相猜‧情‧尋》。新節目除了有方東昇及黃曉瑩這對黃金拍檔，還加入李嘉嘉擔任主持，組合新鮮。「打開羅生門，走進大新聞現場，嘗試找出歷史真相」,今次方東昇團隊鎖定香港四大奇案，分別是「李小龍猝死之謎」、「彭楚盈白骨案」、「錫安教會雙氧水治病？」和「八仙嶺山火之謎」。

向來擅長「尋人」及「掏寶」的方東昇團隊製作全新資訊節目《真相猜‧情‧尋》。

向來擅長「尋人」及「掏寶」的方東昇團隊製作全新資訊節目《真相猜‧情‧尋》。

今次全新組合有方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉。

今次全新組合有方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉。

節目查證坊間流傳的不同版本，釐清事實，解開疑團，拚盡全力為觀眾拉近與真相的距離。為了追查四大奇案，三位主持人由去年 9 月著手籌備，單單「搵料」過程，重看接近 1,000 小時的昔日新聞片段，翻查過千頁塵封檔案及醫療紀錄，參考大量書籍、剪報、錄影帶及錄音帶，又走入新聞現場地氈式搜索，嘗試用不同角度切入案件。由於事隔多年，留下的線索已經不多，加上當事人走一個，少一個，團隊不放過每個機會，無論目標人物在香港或海外，「只要有線索，追蹤到天涯海角」。

經過十個月抽絲剝繭，團隊成功掌握多份從未曝光的機密文件，獲得第一現場重要人證，又在本港及海外找到消失多時的關鍵人物，獲得寶貴消息。節目邀得救援人員現身說法，結合多位醫學權威齊齊分析案件，務求以最全面角度,為觀眾撥開都市傳聞，還原細節事實。

今次方東昇團隊鎖定香港四大奇案，包括「李小龍猝死之謎」。

今次方東昇團隊鎖定香港四大奇案，包括「李小龍猝死之謎」。

「彭楚盈白骨案」。

「八仙嶺山火之謎」三位主持返回現場重組案情,嘗試以不同角度切入案件。