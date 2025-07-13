前港男效法王浩信開胸跳撩人擦邊舞？　網民慨嘆：何事落得這收場

近年不是港星進駐內地影音平台，要突圍真的各出奇招。如兩屆視帝王浩信，早前因大跳抖音男團舞《萬物生》和《大展鴻圖》成為熱話，雖然網民反應兩極，有人覺得他很油膩，看到令人「尷尬癌」；但也有人讚他沒包袱完全豁出去投入演出。可能受王浩信「舞姿」啟發，現年46歲、有舞蹈底子的前港男黃長興，近日也加入「舞團」，在小紅書大跳「擦邊舞」（擦邊：內地網絡用語，通常指一些利用衣著暴露、行為挑逗等方式來吸引眼球，遊走在低俗邊緣的行為）成功引起網民熱議，當中有人調侃：「你爭人很多錢嗎？」

王浩信近日跳《大展鴻圖》引起網民熱議。(小紅書)

港男冠軍出身的黃長興有樣學樣？（小紅書截圖）

黃長興與2025年以玩票性質參加《香港先生選舉》，獲頒「最突出表現組別大獎」，可惜被所屬「健力組」的鄭健樂擊敗，及後他獲TVB邀請簽約。擁法國血統的黃長興，雖然靚仔大隻，但發展平平，於2023年8月與TVB結束18年的賓主關係。回復自由身後，黃長興曾參演ViuTV新劇《數字人生》，其後甚少亮相幕前，除了考獲私人健身教練認證外，更多是專心經營其飲食生意，而近排他更積極經營內地影音平台，似乎為進軍內地做準備？

給心心。（小紅書截圖）

這個抖肩意不經意露出內褲邊。（小紅書截圖）

騷胸肌！（小紅書截圖）

黃長興近日在小紅書分享一段跳舞影片，並寫道：「聽講呢個好火，來試下！」片中，有舞蹈底子的黃長興，大曬健碩身形，身穿白色Polo裇呈現迫爆效果，他隨著音樂節奏，做出給心心、抖肩和擴胸動作等動作，期間更不經意露出內褲邊，不過表情有點生硬，感覺有點搞笑；不過隨後鏡頭一轉，黃長興換了一件鈕扣全開的西裝外套，Chok爆展示其fit到漏的身材，結實胸肌、腹肌盡騷眼前，畫面香豔。以「轉場」方式帶給網民不同的視覺衝擊。

隨後鏡頭一轉，黃長興換了一件鈕扣全開的西裝外套。（小紅書截圖）

結實胸肌、腹肌盡騷眼前。（小紅書截圖）

Fit爆。（小紅書截圖）

不過網民看完影片後反應兩極，有網民大讚他身材管理得好，不愧是香港先生：「前面有點搞笑，後面挺不錯」、「有型又性感」；但也有網民表示：「乖～唔好搞埋晒d甘嘅耶」、「有一種看熟人擦邊的無力感」、「身痕去沖涼」，甚至有人調侃：「」、「你爭人很多錢嗎？」、「搵食艱難」。

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黃長興即使離開TVB後亦沒有影響生計，落力做生意外，也非常愛錫家庭，一家五口居於紅磡一個逾2000萬的單位，過往他曾在節目中公開豪宅內貌，單位面積近1400呎，空間感十足，極為闊落！不過當年他也曾陷入被包養新聞，傳他與當時63歲「富婆」徐美琪合作跳拉丁舞傳出緋聞，其後又有雜誌指他被對方「包養」，獲女方打本四、五十萬給他開法國餐廳。對於被問到「包養」傳聞，長興當時受訪時否認說：「沒有甚麼好說，雜誌寫的全是假的，報道出後大家沒有特別聯絡。」又指法國餐廳是自資的。說到他與弟弟黃長發同被指被「包養」會否不開心？黃長興直言以前弟弟不懂出聲，不代表他會不出聲，「跟徐小姐見面也不會尷尬，大家是舞伴，之前也合作過，她是我一位很尊敬的前輩，我不會用女人錢，香港社會也不容許靠女人。」

黃長興外型殺食。（梁碧玲攝）

2012年8月，黃長興跟圈外女友 Peggy 在法國註冊結婚，2013年3月則在尖沙咀洲際酒店筵開35席補擺喜酒，其妻於2014年5月在養和醫院為他剖腹誕下6.3磅女兒黃晞桐（Paige）；2016年5月17日再添一子黃子晉（Tristan）。二人現時育有一女及兩子。（IG圖片）