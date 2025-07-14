娛圈多仔公自誇性能力強　被盜圖賣壯陽藥廣告怒斥：會生仔冇屎窟

品牌想吸引消費者，其中一個方法當然就是搵藝人賣廣告，產品說服力都會大增。近日「娛圈多仔公」林盛斌（Bob）就「被代言」壯陽藥，令他不得不開post鬧爆。Bob在社交媒體貼出一張他拿著壯陽藥的照片，該藥寫住可以補腎益精、壯腰補腎、保護前列腺等等，但原來是假圖，Bob在上面寫住大大個「FAKE」字！

Bob是圈中的「多仔公」，育有三女一子，難怪令外界覺得他有心有力。（IG@bob_lamshingbun）

Bob斥品牌「黐鬼線」，問「可唔可以唔好咁呀？」不過他澄清之餘也不忘一貫地幽默，他說：「我知道可能因為我有四個小朋友，感覺上我嘅性能力好似好勁咁（實際上都係），所以同呢類壯陽產品個形象係好夾嘅，但係我真係好希望你正正經經咁樣搵我去拍廣告，而唔係走去偷我啲相然後Key你哋個產品上去，講真，你哋咁樣做，真係生仔冇屎窟㗎，我相信有唔少無辜嘅人就係咁樣俾你哋呃咗。」

Bob慘遭改圖，「被代言」壯陽藥，他鬧爆：「你哋咁樣做，真係生仔冇屎窟㗎，我相信有唔少無辜嘅人就係咁樣俾你哋呃咗。」（IG@bob_lamshingbun）

Bob原本的照片是拎住一支油，卻被改成壯陽藥，而且效果像真。（IG@bob_lamshingbun）

Bob再強調自己冇幫任何小鋼炮、海狗丸、鹿鞭丸、壯陽藥、印度神油賣廣告，斥：「全部都係呃人嘅！」叫網民切勿信以為真，亦不要亂買，呼籲：「市道唔好，好多呢啲死老千出嚟搵食，大家小心。」最後，Bob表示很歡迎男士保健品找他賣廣告，指自己必定會落足力宣傳，希望不用再澄清又澄清。

Bob再強調自己冇幫任何小鋼炮、海狗丸、鹿鞭丸、壯陽藥、印度神油賣廣告，斥：「全部都係呃人嘅！」叫網民切勿信以為真，亦不要亂買。（IG@bob_lamshingbun）

Bob其實已不止一次「被代言」壯陽產品，使他要澄清又澄清，十分無奈。（IG@bob_lamshingbun）

而由於騙徒其中一張相有新手爸爸蕭正楠，他亦不禁留言：「點解有我份嘅？🤨🤨🤨 其實阿Bob真係唔使食藥㗎，淨係要通波仔咋。」阿Bob說：「而家波仔都唔使通啦」另外有人留言：「你咁紅，冇辦法😝😆」Bob再搞笑回覆：「係咪紅姐嗰個紅呀？」

由於騙徒其中一張相有新手爸爸蕭正楠，他亦不禁留言：「點解有我份嘅？」（IG@bob_lamshingbun）