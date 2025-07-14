女神配對計劃｜5位女神都有情傷？關嘉敏遇渣男、梁敏巧被出軌

TVB戀綜節目《女神配對計劃》熱播中，經過幾集節目，觀眾對於一眾「求愛勇者」都有初步了解。不過，睇男追女的同時，大家除了對「求愛勇者」和「女神」的身高、體重、背景、影視作品有認識之外，對於她們的感情生活又知道幾多？



無綫真人騷《女神配對計劃》記者會。（葉志明攝）

「女神」們的感情生活與普通女性一樣，「人生之中總會遇到幾個賤男」，有時以為穩定拍拖，但最後卻未能走到最尾，有時又被另一半情緒勒索，有時又會被渣男出軌，實在令人唏噓。

林俊其同羅毓儀又幾襯。（《女神配對計劃》截圖）

羅毓儀與拍拖4年男友分手

29歲的羅毓儀在2019年加入TVB，近年憑幾套劇集角色而上位，更被封為「最強童顏」。其實早在入行初期，她已經有一個感情穩定，拍拖4年，一齊經營YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」的男朋友。早前她接受訪問，就曾透露因為兩人價值觀不合，前男友是個隨遇而安，而自己是需要計劃未來的人，因此而和平分手。

一齊經營YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」。

呢part Andy仔講嘢悶親關嘉敏其實幾好笑。

關嘉敏前渣男男友黑面陪慶生

關嘉敏也曾在節目中分享心事，坦言有一年帶男友返屋企食生日飯時，卻無故被發脾氣。她說：「曾經有一次印象好深刻，就係我生日。每年正日我都會返屋企食飯，我就會搵我男朋友一齊食飯，第一句遲到，遲到唔緊要啦，可能係天氣關係，然後佢上到嚟就黑口黑面。我問佢：『你做咩啊？』佢話：『冇嘢。』我阿媽夾啲蝦喺碗度，可能佢唔想剝蝦，我就幫佢剝蝦，擺喺佢個碗度。我話：『快啲食蝦。』佢話：『得啦！我自己嚟啦！』我細細聲同佢講：『快啲食，我阿媽望住，唔該你啦，求吓你。』跟住佢：『唉！』咁樣。」

關嘉敏跳舞出身，身形相當靚。（IG@carcar.carman）

關嘉敏踏入三字頭搵男人結婚 受情傷忍出軌男年半先講分手

發脾氣拋下關嘉敏離開

她續說，在不知道對方為什麼會不耐煩的情況之下，承受了他的情緒，而且覺得十分不舒服。「成個過程，我覺得好唔舒服。然後，我阿媽買咗個好靚嘅蛋糕，話要影相。我就同佢講：『我哋一齊影相。』佢就話：『唔影呀。』我問：『做咩唔影？』佢：『唔想影咪唔影囉！」跟住我話：『點解唔想影？』佢：『我都話唔想影，唔影呀！』跟住佢走咗。」只留下關嘉敏和家人一起慶祝生日，而最後，關嘉敏只能一邊流淚一邊切生日蛋糕：「我望住個蛋糕係咁喊，許願嘅時候我忍住，我切蛋糕嘅時候（就喊出嚟）。我覺得係一個好有回憶嘅生日。」

而且身材Fit爆！（IG@carcar.carman）

葉蒨文三位求愛勇者，對於自己今次Camping嘅表現，各有期待。

葉蒨文與前男友拍拖6年

今年32歲的葉蒨文是5位之中，拍拖較穩定的一位。雖然她沒有公開感情事，較為低調，但其實對上一位男朋友已拍了6年拖。早前葉蒨文接受《香港01》時，也分享了一些細節。「拍咗六年半拖，磨合咗好耐，有啲嘢可能以為係疫情等等嘅影響，所以一路都有再俾多啲時間同機會磨合，最後發現都係妥協唔到分開。」分手後，她坦言生活沒太大不同。她說：「冇咩特別唔習慣，當努力咗好耐都得唔到想要嘅結果，有陣時分開反而係一種解脫。」

網民讚她樣靚身材正，最想追到葉蒨文。（IG@sophieysm）

訪問中，她沒有透露是什麼原因令兩人分開，只是回覆：「唔想講太多佢嘅嘢，因為佢唔係圈內人驚影響到佢心情，有少少涉及到佢自己私人嘅問題，同埋已經完咗咁耐，想保護返佢。」「愛回家女神」同拍拖六年半男友分手 親揭原因：我問心無愧

葉蒨文係女神。邊個贊成，邊個反對？（IG@sophieysm）

李芷晴。（截圖）

李芷晴「戀愛腦」

予人感覺單純，「傻更更」的李芷晴自封「戀愛腦」，經常會沉迷在韓劇般的生活情節中。她在節目中，也坦言自已是黐身女友，但卻不被另一半欣賞。「可能我好黐身，但對方係事業型嘅人，佢一個禮拜最多淨係可以見到一次，咁咪會好辛苦咯。」更自揭中一時暗戀同一個男仔5年：「我初戀就係我Form 1暗戀嗰個男仔，暗戀到Form 5，我記得係自己主動add佢嘅social media，只要佢一上線我就Hi…但（喺埋一齊後）好短時間我哋就分開咗，我唔知佢係一直有另一個女朋友定點，總之佢有另一個女仔。」《愛回家》長腿女神認戀愛腦易俾男人呃 拍拖講感覺：似韓劇咁

李芷晴。（IG@step_bystep）

李芷晴。（IG@step_bystep）

梁敏巧。（截圖）

梁敏巧被賤男出軌「外賣上屋企」

外表剛強的梁敏巧，情路更為崎嶇。早前梁敏巧接受《香港01》時，分享曾被賤男出軌。「第一次嗰個係恐怖情人，有幾恐怖？佢可以一個鐘打百幾個電話畀我，佔有慾太強，佢嘅愛太令人窒息，頂唔順所以分咗手。第二個就係個男人個『質地』太差，偷食，約砲，仲要叫外賣上屋企乜都齊。」她也透露，當時因為偷食賤男用了她私電腦登入WhatsApp而忘記登出，所以才被她發現偷食。她說：「仲有次夜晚有個泰國女人WeChat 打畀佢。（確定係女人？）點知喎，長頭髮有胸咪女人囉！」