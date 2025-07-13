李思捷舊愛爆拍戲遇短髮女星唔畀食飯原因詫異　網民猜三大嫌疑人

現年40歲的前𡃁模Naomi馮鎵瀠，入行多年一向作風大膽兼語出驚人，以往經常因不同「惹火」事件登上娛樂版，最令人記得的不但是隆胸出全裸寫真、及與李思捷傳緋聞，更曾公開向好友張致恒（Steven）追債，「事蹟」比她事業更加精彩。而近日，她又有新搞作，在社交平台開設節目，大爆娛圈不為人知秘密。

Naomi曾推出寫真集。（IG@naomifky）

Naomi與Steven（左）曾是好友，後因財反目，Naomi更公向Steven追兩萬蚊欠款。（IG@naomifky）

Naomi曾在《戀講嘢》自爆被電影公司老闆追求，以及被導演要求「潛規則」。（電視截圖）

Naomi與現任男友拍拖多年，對方是比她小10歲的陳漢娜弟弟Angus。（IG@naomifky）

近日， 馮鎵瀠找來歌手徐智勇（小肥）及雷琛如（J.Arie）亮相節目宣傳新歌《迫池》，期間大爆圈中「BiXch藝人」，引來網民討論。馮鎵瀠表示自己曾遇過三位，其中一位是70後，有次拍戲放飯時間，對方竟以「唔知我係邊個」為由，而不准她吃飯！小肥和J.Arie聽到即時「O嘴」，馮鎵瀠提供多個線索，指該女星是演員；小肥笑指對方能這樣說，應該都是「阿姐級」；馮鎵瀠續指拍過喜劇又拍過愛情片，賀歲片都有，年約50多歲；J.Arie問是不是長頭髮，馮鎵瀠直言不是，還指對方「老公係好靚仔」、「都係演員」；可惜小肥和J.Arie猜來猜去都猜不對。

馮鎵瀠找來歌手徐智勇（小肥）及雷琛如（J.Arie）亮相節目宣傳新歌《迫池》，期間大爆圈中「BiXch藝人」，引來網民討論。（IG@naomifky）

馮鎵瀠表示有次拍戲遇過一位女星，在放飯時間，對方竟以「唔知我係邊個」為由，而不准她吃飯！（IG@naomifky）

小肥和J.Arie聽到即時「O嘴」。（IG@naomifky）

馮鎵瀠提供多個線索。（IG@naomifky）

不少網民看了片段後，紛紛偵探上身，按線索推測出三位嫌疑人，包括：楊千嬅、蒙嘉慧等，當中最多人估是靚靚袁詠儀；馮鎵瀠回覆網民不是楊千嬅，但就未有公開答案，因此引起熱議。

馮鎵瀠提供多個線索。（IG@naomifky）

馮鎵瀠提供多個線索。（IG@naomifky）

馮鎵瀠提供多個線索。（IG@naomifky）

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馮鎵瀠回覆網民不是楊千嬅。（IG@naomifky）

袁詠儀成網民熱選人物。（IG@naomifky）

蒙嘉慧曾有一段時間是短髮。（IG@yoyomungofficial）

楊千嬅。（IG圖片）