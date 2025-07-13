女神配對計劃｜葉蒨文「女神風」睡衣引死仔　關嘉敏竟然咁着？

TVB戀綜節目《女神配對計劃》為李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、關嘉敏同羅毓儀 5位「女神」進行戀愛配對，經過第一輪燭光晚餐回合，已有余國華（Andy哥）和劉偉強（Isaac）兩位被Foul出局。



話咁快就foul咗兩位。（《女神配對計劃》截圖）

話咁快就foul咗兩位。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏睡衣look好性感。（《女神配對計劃》截圖）

梁敏巧着卡通睡衣，估唔到喎。（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴套睡衣最普通。（《女神配對計劃》截圖）

進入第二回合，移師到營地，原來勝出的「求愛勇者」就可與「女神」共度一晚，令男士都十分興奮雀躍！第一輪遊戲之中，5位「女神」都穿上各自的睡衣，然後每組男士都要跟據手中衣服的照片，去估「女神」的睡衣，鬥快跑到正確的「女神」的帳篷。

葉蒨文套睡衣性感等嚟又帶點可愛。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏睡衣look好性感。（《女神配對計劃》截圖）

5位「女神」的睡衣都各有特色，例如葉蒨文就穿着黑色主調，素色但帶點性感的睡衣，關嘉敏就穿着歐洲風的絲質睡衣，而羅毓儀就穿上了可愛的卡通睡衣，李芷晴就穿上男性化的素色睡衣，值得一提的是，梁敏巧也穿着卡通睡衣，令她的組別的男士都估錯晒！一班網民都睇得十分開心，在討論區瘋狂討論，留言說：「見到Carman個件睡衣真係要爭取贏同房機會」、「都係Elain最正」。

羅毓儀套睡衣最易估。（《女神配對計劃》截圖）

梁敏巧着卡通睡衣，估唔到喎。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文套睡衣性感等嚟又帶點可愛。（《女神配對計劃》截圖）

另外，節目結尾時，梁敏巧一組的十優狀元醫生譚品堯（Henry）表示，下午有重要手術，所以需要缺席晚上的遊戲。不知道是否因為質疑任職醫美醫生的Henry想自行退賽，網民也討論起來，留言說：「梁敏巧嗰組咁多意外嘅」、「醫生自己唔玩，咪唔會俾人foul」。

網民估其實醫生譚品堯（Henry）係退賽唔玩。（《女神配對計劃》截圖）

網民估其實醫生譚品堯（Henry）係退賽唔玩。（《女神配對計劃》截圖）

網民估其實醫生譚品堯（Henry）係退賽唔玩。（《女神配對計劃》截圖）

網民估其實醫生譚品堯（Henry）係退賽唔玩。（《女神配對計劃》截圖）