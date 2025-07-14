陳瀅瘦身成功秘訣大公開！　減肥有自己一套：唔可以踩入呢個陷阱

陳瀅與劉佩玥昨日（13日）出席邵氏劇集《執法者們》於紅磡一商場舉辦的宣傳活動，二人接受《香港01》訪問時被問到陳瀅是否瘦身成功，所以都露出小蠻腰，她表示還在努力中，原來是因為即將會出演一個新角色：「想有一個新嘅外形畀大家見到，咁所以就換咗頭髮顏色，又想再好似結實啲，其實都唔係刻意要瘦嘅！」

邵氏劇集《執法者們》於紅磡一商場舉辦的宣傳活動。(胡凱欣 攝)

陳瀅、劉佩玥接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

劉佩玥大讚陳瀅「好乖」，因為她之前打算讓陳瀅吃薯片，但陳瀅卻表示：「唔好啊！唔好。（即係都on diet？）控制咗少少自己食嘅嘢啦，即係如果moon畀咗一包薯片我，薯片我會照食，但我可能會食啲低卡路里版本或者high protein版本。」她除了飲食方面控制外，每星期都會有4天去做運動：「我都好勤力去做GYM啊，咁我可能一個禮拜at least會有三日做strength training，起碼一日會做cardio，咁所以一個禮拜都有四日係都健身嘅。」劉佩玥見到陳瀅正在控制飲食，所以立即表示「唔好亂咁約你去街」。

劉佩玥大讚陳瀅「好乖」。(胡凱欣 攝)

陳瀅指自己於飲食方面由年初開始煮東西的次數變多，更表示連劉佩玥都吃過幾次，因為可以控制Protein（蛋白質）及卡路里的攝取：「會揀多啲protein，多啲fiber，咁所以自己煮。」而劉佩玥的食後感都大讚她煮得很棒：「佢連個醬都係自己整，即係嗰個醬汁佢自己去溝，自己去調呢。嘩！直情係天才！」劉佩玥更直指陳瀅廚藝「三級跳」，因為之前的廚藝沒有現在的那麼好。陳瀅表示自己其實很享受：「我好享受㗎！我好鐘意煮畀身邊嘅friend食，佢哋讚咁我會覺得係一個好大嘅成功感。」

陳瀅指自己於飲食方面由年初開始煮東西的次數變多。(胡凱欣 攝)

劉佩玥都吃過幾次陳瀅煮的東西。(胡凱欣 攝)

陳瀅被問到是否「瘦身成功」，所以小露蠻腰，她則指平時都會這樣穿：「我覺得即係人就係咁㗎啦，時肥時瘦咩時靚時唔靚，咁但係都都唔好畀太大壓力自己。」她更指有聽過很多人會有一些不健康的方法去減肥，所以對於減肥，她有自己的一套：「女仔好多時候都會有呢啲咁嘅comment或者會有呢啲咁嘅壓力，咁我就同自己講唔可以踩入呢個陷阱度，所以就同自己講我要堅強啲，唔好睇咁多comment就得㗎啦！」至於會煮什麼為主時，她表示以西餐為主，但就會避開澱粉這方面，還有就是醬方面都會減少「油、鹽、糖」這些。

陳瀅減肥有自己一套。(胡凱欣 攝)

陳瀅減肥有自己一套。(胡凱欣 攝)

日前，陳瀅與緋聞男友周嘉洛及好友朱敏瀚等人一起「煮飯仔」，她表示因為另一友人「Howie」未試過她的廚藝，所以就一起到陳瀅的家煮飯仔。陳瀅指當晚精髓是煮了「apple crumble」，更被友人大讚：「點知出到嚟，佢哋四個食都覺得『嘩』好好食啊咁樣！」劉佩玥聽完後即時嚷著：「我要食啊！」

陳瀅與緋聞男友周嘉洛及好友朱敏瀚等人一起「煮飯仔」。(胡凱欣 攝)