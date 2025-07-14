劉佩玥享受雲頂好多第一次：好深刻，我一世都會記得

劉佩玥昨日（13日）出席邵氏劇集《執法者們》於紅磡一商場舉辦的宣傳活動，早前她與胡鴻鈞及吳業坤到馬來西亞雲頂開騷，連唱6首歌的她被指是「被演員耽誤的歌手」。劉佩玥接受《香港01》訪問時笑指感謝大家：「我反而覺得可能因為我唔係專業嘅歌手，咁大家即係畀我鼓勵啦。」她亦表示自己會繼續努力，因為自己還有很大的進步空間。

邵氏劇集《執法者們》於紅磡一商場舉辦的宣傳活動。(胡凱欣 攝)

劉佩玥接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

劉佩玥更指自己當刻很享受在一個這麼大的舞台：「我真係好enjoy嗰個好大嗰個台，好多人去支持自己，接收到好多能量同埋愛！我覺得嗰一日可能係我咁大個女第一次演出一個咁大嘅場館，好深刻啊，我覺得我一世都會記得。」被唱到是否第一次於台上一連串表演這麼多的歌曲時，她笑指「除咗喺k房嘅話，如果表演嘅話應該嗰一次就係第一次」。

劉佩玥更指自己當刻很享受在一個這麼大的舞台。(胡凱欣 攝)

劉佩玥當日表演時得到兩位夥伴的鼓勵：「即係送咗好多信心畀我。」而她自己則害怕會拖累胡鴻鈞及吳業坤。除此之外，她之前對於要使用「耳機」沒有信心，但經過二人的指導後，她開始信任耳機了。但被問到會否向歌手路方面發展時，劉佩玥即笑指「冇人會想睇一個咁大個出道嘅人」，而她亦透露之後可能會在自己的平台推出作品。

劉佩玥當日表演時得到兩位夥伴的鼓勵。(胡凱欣 攝)