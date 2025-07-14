黃宗澤直指最近沒空找黎彼得但有傳訊息　丁子朗感動遇到好大佬

黃宗澤與丁子朗昨日（13日）出席邵氏劇集《執法者們》的宣傳活動，劇中二人是警察與綫人的關係，但其實更像兄弟。二人接受《香港01》訪問時表示合作愉快，黃宗澤直指丁子朗像他的契細佬：「呢個衰仔係一個唔生性嘅細佬，其實佢內心係善良嘅，但係佢只不過白白厭厭。」丁子朗都笑指自己恃著有黃宗澤的照顧：「成日恃住有呢一個哥睇住，就其實真係可以亂咁嚟，所以就好開心拍嘅時候又可以亂咁做。」

邵氏劇集《執法者們》於紅磡一商場舉辦的宣傳活動。(胡凱欣 攝)

黃宗澤直指丁子朗像他的「契細佬」。(胡凱欣 攝)

丁子朗都笑指自己恃著有黃宗澤的照顧。(胡凱欣 攝)

說到丁子朗被網民大讚造型很棒，與他最多對手戲的黃宗澤則大讚他可塑性很高及反應快：「因為佢國內都同我拍過兩部戲，我嗰陣時第一次合作，我睇下呢個𡃁仔點搞先，佢又真係冇怯場，同埋佢真係都幾叻，全普通話對白演戲。」

黃宗澤大讚丁子朗可塑性很高。(胡凱欣 攝)

丁子朗指不少網民都覺得《執法者們》中飾演「丁小非」時演戲比以前自然了很多，他直言：「其實九成歸功於你（黃宗澤）。」因為黃宗澤的教導，令他把劇本中的對白生活化了不少。除了演戲外，黃宗澤於生活上都是丁子朗的「好哥哥」，丁子朗指「有波總嘅地方就有好嘢食」，因為他是一本美食百科全書，在什麼地方都可以找到美食。丁子朗亦多次大讚黃宗澤煮東西很好吃，而黃宗澤亦記住了他是素食者，所以在煮東西放肉之前就會盛起一些給他，所以令到他很感動：「我真係未試過遇過咁窩心嘅前輩，因為我哋大家住同一間酒店，跟住佢整咗個冇肉嘅版本嘅健康粥畀我食，朝頭早起身有個男明星煲粥畀自己食，發緊夢係咪好夢幻？」

丁子朗指不少網民都覺得《執法者們》中的丁小非演戲自然了很多。(胡凱欣 攝)

丁子朗的「好哥哥」黃宗澤被問到為何丁小非被殺會哭得比死老婆更傷心，他指其實是劇情的鋪墊。因為林嘉華把黃宗澤老婆殺了，其實他已經想林嘉華把自己都殺掉，但林嘉華沒有這樣做，最後丁子朗與黃宗澤被救後，回去查案時丁子朗竟然被殺害。所以黃宗澤就覺得很愧疚：「即係一個老人家，你突然間問個仔去邊？我點答啊？嗰一刻係好愧疚！」所以就見到丁子朗被殺時黃宗澤哭我比死老婆更傷心。

丁子朗的「好哥哥」黃宗澤被問到為何丁小非被殺會哭得比死老婆更傷心，他指其實是劇情的鋪墊。(胡凱欣 攝)

另外，黃宗澤被問到最近有否關心一下「契爺」黎彼得，他直指最近沒空找黎彼得，但黎彼得在影視平台一出片就會傳給他：「佢一出就send畀我，咁我都會睇嘅，咁但係近排我先喺深圳返嚟香港，呢排我又冇揾佢，又唔得閒揾佢。」黃宗澤指間中都會傳訊息給黎彼得關心一下他，只是最近太忙而沒有。

黎彼得進軍YouTube主持節目！（截圖）