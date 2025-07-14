張佳添兩度離婚教中女用錢留住男人心？　批釗峰女友拍拖策略錯晒

現年54歲、人稱「添Sir」的著名音樂製作人張佳添已連續3季為TVB節目《中年好聲音》擔任評判，最近《中年》休季，張佳添仍積極經營個人YouTube頻道，最近他不講音樂談愛情。日前張佳添的影片主題關於年過40歲的單身女性應如何擇偶，他的多個建議頗具爭議性，首先女人一定要有錢才可以有底氣，沒有錢根本留不住一個有質素的男人，並建議中年女士同一時間跟幾位心儀對象交往。

張佳添已連續3季為TVB節目《中年好聲音》擔任評判。（YouTube@張佳添音樂與人生頻道）

張佳添不講音樂談愛情。（YouTube@張佳添音樂與人生頻道）

人稱「添Sir」嘅張佳添係著名音樂製作人。（影片截圖）

張佳添已連續3季為TVB節目《中年好聲音》擔任評判。

張佳添對兩性關係有自己一套見解，認為現今社會無論任何年紀、男或女，經濟能力極為重要。年過40歲的女性更應該有錢才能留得住一個男人，因為有錢才有底氣，他說：「呢個世界上只有令到男人專一嘅女人，而冇專一男人，你嘅底氣亦係一樣令男人尊重你嘅一樣嘢，男人會feel到你係有底氣嘅人，令你搵到一個有氣質嘅男人係好重要嘅嘢。」

張佳添認為年過40的女性必須堅定地選對應付男人的策略，並以近期於分手邊緣的階段中愛上別人的梁釗峰來做例子：「我唔理佢哋誰對誰錯，就當件事係真，個女仔為咗另一半而浪費4年，係唔係可以完全怪責對方？我認為係女方策略上錯晒！」

釗峰早前承認係與前度女友分手邊緣愛上另一人。（資料圖片）

釗峰女友曾公開多張甜密合照，公開戀情。（IG圖片）

張佳添批批釗峰女友拍拖策略錯晒。（IG圖片）

張佳添認為中年女士擇偶時必須採取「精英制」，要盡力瘋狂認識男性，如能成功識到A、B、C、D君就應該車輪轉地跟他們相處，他解釋：「你要精英化你嘅團隊，喺精英淘汰制入面，你先可以提高搵到唯一嗰個嘅機率。」他還建議大家逆思考而行，「點解一定要揀一個？點解唔可以搵佢哋去娛樂你一個呢？做人唔好咁死固固啦」。因為他覺得本身沒有血緣的關係，全部均屬「一場交易」，大家如果都對雙方有意思、有心再做一步的話，就要如見工一般訂立規矩，因為大家都是文明、有智慧的人，這樣做會更容易鞏固並建立長久關係。

網民對張佳添的見解反應兩極，有人留言：「時代唔同，好多單身中女都唔想結婚生仔，伴侶只係生活上的陪伴，可有可無。關係是互相平等，各取所需」，「等價交易、各取所需是fair deal，不好再戀愛腦」，但亦有人指曾離婚的他在說廢話：「What is your experience????? Bull shit 唔好教壞人呀！」

張佳添覺得女友要有錢先有底氣，咁先可以留住有質素男人。（資料圖片）

《中年好聲音2》在今年TVB台慶奪得「最佳綜藝節目」。（IG圖片）

《中年好聲音2》在今年TVB台慶奪得「最佳綜藝節目」。（IG圖片）

張佳添曾經歷過兩段婚姻，在1998年與香港填詞人及作曲家黃敬佩結婚並育有一名女兒，2012年離婚後，再認識澳洲籍女友張佩詩，二人婚後在2013年再育有另一名女兒，可惜離婚收場。張佳添曾因照顧女兒而與第二任太太起爭執繼而襲擊對方，被判監14天，緩刑1年及罰款3千元，幸好事件未有影響雙方關係，至今仍不時跟女兒約見面。

張佳添好錫女兒。（IG圖片）

兩度離婚，但與女兒關係好好。（IG圖片）