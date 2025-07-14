方力申走失雀成功尋回　金剛鸚鵡龍兒見主人即唱：我是一隻小小鳥

45歲的方力申（Alex）今年情人節宣布與細14年圈外女友葉萱（Maple）婚訊，到父親節再有喜訊，在其IG宣布極速造人成功，即將會做爸爸！但昨日（13日）方力申竟然上演一幕「尋親記」，他所養的一隻金剛鸚鵡龍兒日前走失，幸獲一班有心人相助成功尋回，回到主人身邊的龍兒大開金口表演唱歌仔，非常犀利！

方力申早前走失鸚鵡，幸成功尋回。（ig@alexfongliksun）

方力申快將做爸爸。（ig@alexfongliksun）

方力申分享金剛鸚鵡龍兒唱《我是一隻小小鳥》的影片，牠對答如流，先說：「Hello Jimmy.」有人問「乖唔乖」，牠「鬆毛鬆翼」哼唱幾句：「我是一隻小小鳥~想要飛也飛~也飛不高~我尋尋覓覓~」氹得在場人士好開心。

方力申寫道：「我隻金剛鸚鵡龍兒，尋日失而復得之後，今日我即刻約埋琴日大部分救『兒』拯救隊嘅成員，當中當然包括發現龍兒嘅阿成同佢屋企人，佢話當時見到有隻貓好似想攻擊一啲嘢，先至發現原來龍兒喺草叢入面。我哋一班鸚鵡友，講返事發經過之餘，我又乘機學吓點樣照顧鸚鵡，開開心心渡過3小時。#我是一隻小小小小鳥 」。網民紛紛留言讚龍兒：「唱得幾好聽」、「仲要有震音😂勁👏👏👏」、「勁喎好有穿透力😂😂」、「咁好歌喉😂😂高音勁過你😂」。

金剛鸚鵡龍兒見主人即唱：「我是一隻小小鳥」。（ig@alexfongliksun）

唱到鬆毛鬆翼，仲有震音，好勁！（ig@alexfongliksun）