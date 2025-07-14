富婆視后酷熱下穿冬裝街頭拍劇　一畫面獲讚：TVB明星還是很敬業

前年憑劇集《新聞女王》橫掃獎項的佘詩曼，在《萬千星輝頒獎典禮》上一舉奪得「最佳女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成為三料視后，更破紀錄成為首位三度榮膺「最佳女主角」的女演員。人氣爆棚的她，近年廣告、綜藝、品牌活動接不停，吸金力驚人，堪稱圈中富婆。而由於《新聞女王》大受歡迎，無綫乘勢開拍《新聞女王2》，拍攝進度比預期理想，6月底已完成深圳戲份，現正趕拍香港部分，預計再需約一個月即可殺青，後期製作完成後有望年底播出。

阿佘憑劇集《新聞女王》角色「Man姐」在頒獎典禮勇奪多個殊榮，成為三料視后。（資料圖片/陳順禎 攝）

《新聞女王》大受歡迎，無綫乘勢開拍《新聞女王2》。（IG@charmaine_sheh）

Man姐回歸！（IG@charmaine_sheh）

劇集深圳部分已殺青。（微博圖片）

雖然連日來天氣炎熱兼驟雨頻頻，但仍無阻《新聞女王2》劇組拍攝。近日，就有網民在中環街頭偶遇正在拍攝的「Man姐」佘詩曼，同場還有陳曉華及吳業坤，眾人七情上面，疑似拍攝一場對峙戲份。 相片中，佘詩曼以一頭俐落短髮造型亮相，身穿黑色長身大褸及長靴，盡顯「Man姐」霸氣。然而，高溫下穿如此厚重又吸熱戲服實在辛苦，未埋位時佘詩曼扇不離手，用風扇仔吹著自己降溫，真的隔住屏幕都替她覺得熱。

近日有網民在中環街頭偶遇正在拍攝的「Man姐」佘詩曼。（小紅書圖片）

佘詩曼以一頭俐落短髮造型亮相，身穿黑色長身大褸及長靴。（小紅書圖片）

高溫下穿如此厚重又吸熱戲服實在辛苦，未埋位時佘詩曼扇不離手。（小紅書圖片）

出Po的網民表示起初還以為是直播活動，走近才知正在拍劇：「本是香港citywalk的一天，走著走著看到一堆道具和服裝還以為是搞直播，再往前走兩步不對，拍電視呢，趕緊瞪大眼睛看看有誰，定睛一看佘詩曼！在拍新聞女王2！」

同場還有陳曉華及吳業坤，眾人七情上面，疑似拍攝一場對峙戲份。（小紅書圖片）

網民大讚佘詩曼和演員們敬業。（小紅書圖片）

網民大讚佘詩曼和演員們敬業。（小紅書圖片）

該網民更大讚佘詩曼和演員們敬業，：「TVB明星真的很敬業，一有空就背台詞。我們穿短袖短褲都快中暑，她們還穿著風衣長靴！」其他網民也紛紛留言：「好美、好熱」、「他們不出汗嗎？我全身是汗」、「香港巨熱！他們居然還能面不改色穿長袖外套拍戲！」；直言這種天氣穿這身衣服拍戲太難了。

博主大讚眾人敬業。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）