《東張西望》重奪收視榜首　《執法者們》以21.1點屈居第二

無綫公布上周（7日至13日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23點（149萬觀眾），比上周最高收視22.7點（147萬觀眾），上升了0.3點，重奪榜首位置。

《東張西望》以23點重奪收視榜首。(節目截圖)

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.3點（125萬觀眾），比上周最高收視21.3點（138萬觀眾），下跌了2點；黃宗澤、陳豪、馬國明主演、邵氏製作劇集《執法者們》最高收視21.1點（136萬觀眾），比上周最高收視23.3點（150萬觀眾），下跌了2.2點，位列收視榜次席；外購劇《中年好翻身》最高收視16.6點（108萬觀眾），比上周最高收視17.9點（116萬觀眾），下跌了1.3點。資訊飲食節目《食好D》最高收視12.5點（81萬觀眾），比上周最高收視13點（84萬觀眾），下跌了0.5點。

《執法者們》以21.1點屈居第二。

食好D

周六晚由王祖藍主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》最高收視14.2點（92萬觀）比上周同期節目《寵你一世》最高收視13.3點（86萬觀眾），升0.9點；接住播映電影《飯戲攻心》最高收視14.3點（93萬觀眾），比上周同期節目《明愛暖萬心》最高收視13.1點（85萬觀眾），上升了1.3點。

冼靖峰、文佐匡、黃星綽、黃奕斌、余宗遙及莊錠欣為節目《明愛暖萬心》進行排練。(陳順禎 攝)

周日晚節目《大師兄Welcome Summer大激戰》最高收視14.3點（92萬觀眾），比上周最高收視16.8點（108萬觀眾），下跌了2.5點；林盛斌（Bob）攜手「星級花生團」合作，為無綫五位女神公開招親真人騷戀綜《女神配對計劃》，最高收視14.5點（94萬觀眾），比上周最高收視16.3點（106萬觀眾），下跌了1.8點；清談音樂節目《今晚有歌廳》，最高收視11.1點（72萬觀眾）點，比上周最高收視13.4點（86萬觀眾），下跌了2.3點。