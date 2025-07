樂壇才子方大同今年初突然因病離世,終年41歲,令外界相當錯愕及婉惜。7月14日是他的生忌,張繼聰上載私下合照,悼念相識逾廿載的摯友。



方大同今年初突然因病離世,終年41歲。(方大同FB圖片)

張繼聰與謝安琪回應好友方大同離世心情期間,謝安琪一度眼圈泛紅、強忍淚水。(資料圖片)

張繼聰與謝安琪與方大同同期加入樂壇,是相識20年的好朋友,當年方大同聯同張繼聰﹑張敬軒和王菀之(Ivana)被封「唱作四小強」。面對好友突然離世張繼聰難掩悲痛。7月14日上載合照留言:「Happy birthday Soulboy ❤️✨🥳Karina 成為Emi 嘅超級fans ,每日都要聽Uncle Khalil,我知你一定好開心🥹🙌🏼我哋嘅囡囡成為好朋友啦😝💪🏼Yea man 😭🤘🏼仲係好掛住你…😅handle 緊💪🏼See you in my dream again ✨Love you so much bro」

張繼聰上載合照悼念方大同。(IG:@louischeung2013)

謝安琪亦上載數張與方大同的側拍照,二人有說有笑相當開心:「記得你生日,記得你嘅歌,記得你嘅笑,記得你講過嘅嘢。每天每天Happy Birthday Bro❤️」

謝安琪與方大同相識多年感情深厚。(IG:@kaytse)

