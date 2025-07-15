女神配對計劃｜羅毓儀求愛男林俊其被爆係港姐殺手　傳力追呢兩位

TVB戀綜節目《女神配對計劃》熱播中，且引起不少討論，當中羅毓儀和林俊其的組別特別有話題性，林俊其更向羅毓儀傾露心聲，表示自6年前拍《伙記辦大事》中一場法庭戲，已經對羅毓儀一見鍾情！日前播出的一集入面，在「三角枱約會」最終回，原本對林俊其充滿戒心及疑心的羅毓儀，最後竟然因為一個「壁咚」遊戲全面失守，連環放送沉船Cutie樣，全程不敢睜眼兼瘋狂避開男方視線的她，最搞笑是不但忍不住偶爾眼仔碌碌偷望（但每次時長不過一秒），又由臉珠紅到落耳珠，十分誇張。

羅毓儀。(節目截圖)

林俊其。(節目截圖)

羅毓儀被林俊其壁咚。(節目截圖)

羅毓儀被林俊其壁咚。(節目截圖)

今日有雜誌就爆料指，現年29歲的林俊其私下原來是「港姐殺手」，曾先後力追2018年港姐冠軍陳曉華及2022年港姐季軍梁超怡，似乎並非他本人所說的專情。林俊其因為生得靚仔加上酷似視帝王浩信而有「王浩信2.0」外號，據雜誌報道指今年1月，林俊其被傳與無綫劇集《黑色月光》的拍檔梁超怡因拍劇而撻着，兩人被影到身穿白色情侶裝在尖沙咀拍拖撐枱腳兼shopping，全程表現得甜蜜又溫馨。羅毓儀問到林俊其與梁超怡關係有幾親密，林俊其即解釋自己指與梁超怡是「好好朋友」，雙方對彼此都沒有遐想。

梁超怡

梁超怡

梁超怡同樣水著派福利，觀眾同網民大飽眼福喇！

另外，林俊其與藝訓班的同學陳曉華亦關係密切。6年前，有周刊就發現兩人相約到嘉年華狂歡，還找來好友戴祖儀與鞏姿希作掩護。期間，林俊其與陳曉華除了孖公仔行動，還不時傾密偈。林俊其又貼心地從旁指引陳曉華掟公仔，他更為一眾女士拎公仔和孭手袋，盡顯紳士風度，為冧女不惜做「兵」，大獻殷勤。

陳曉華（IG@herachann）