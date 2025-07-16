TVB港姐佳麗大爆選美內幕　着泳衣入房見評判尷尬「甩帶」咁執生

由無綫電視（TVB）舉辦的《2025香港小姐競選》歷年向來有不少落選佳麗曝光選美內幕，今年剛被淘汰的佳麗陳曉藍，與3年前同樣落選的佳麗劉超慈開直播大爆秘聞，陳曉藍透露次輪面試要着泳衣，她見評判時竟不慎當場「甩帶」，令她大為尷尬。

今年剛被淘汰的佳麗陳曉藍。（葉志明 攝）

劉超慈與陳曉藍日前開直播，劉超慈想起，3年前次輪面試時因要着泳衣，有佳麗竟全身搽粉底見評判，她說：「我嗰屆有佳麗全身都搽晒粉底，因為你着泳衣嘅時候，你白淨啲、打光影、陰影係好啲嘅，嗰時我唔識，所以係輸蝕嘅。」

今年剛被淘汰的佳麗陳曉藍，與3年前同樣落選的佳麗劉超慈開直播爆選美內幕。（IG直播截圖）

剛體驗完次輪面試的陳曉藍則憶述，她指當時充滿自信與幾位佳麗入房，卻發現不慎「甩帶」，她說：「我着住對高踭鞋有條帶綁住腳踭，我喺後面嗰條線行去評判前面嗰條線，等評判更好睇清楚你嘅身材、樣貌。跟住我行到一半，成條帶甩咗。我唔夠膽整，因為評判後面有部好大嘅攝影機影住我哋所有佳麗，我唔夠膽踎低，因為會影響成件事、成個畫面。」

陳曉藍稱當時「所有評判嘅眼光都望住喺我對腳度，『啪』一聲，全部人都知道。」輪到陳曉藍上前介紹時，其中一位評判好心勸她先綁返鞋帶，「佢話你咁樣好危險，整返好先，我先夠膽整返好條鞋帶。」