「綠葉王」吳博君離世　曾被TVB裁走被迫轉行做紙紮舖維生

前無綫（TVB）資深藝人吳博君於2018年患上「漸凍人症」，今日（15）傳來病逝消息，享年69歲。吳博君因擅長飾演一些市井角色，形象深入民心，他在2018年證實患上「漸凍人症」（肌萎縮性脊髓側索硬化症），因而近年已絕少露面。曾為吳博君發起籌款的「有艇搭慈善基金會」在facebook透露消息由遺孀證實，「博君已經於7月2日傍晚7:00pm，在家中返天家了，他的告別喪禮也於昨天（7月14日）完成了！」

唔少劇集都見過佢嘅身影。（網上截圖）

入行30年的吳博君曾飾演多部無綫劇集。（網上截圖）

吳博君離世。（網上截圖）

吳博君在70年代加入TVB，默默耕耘19年，多演壞人、店小二或鹹濕佬角色。97年受金融風暴影響被TVB裁走。當時40歲的他被迫轉行，曾做過紙紮舖、麵包師傅及寫字樓清潔。2018年，吳博君忽然四肢無力癱瘓入院，證實患上罕有嘅運動神經細胞疾病（漸凍人症），最嚴重時要在床上解決大小二便，令他非常絕望。因每月醫療開支接近萬元，令他經濟陷入困境，不得已下他決定向演藝人協會求助。不少藝人得知後，義不容辭提供經濟協助，吳博君透露劉德華甚至連素不相識的薛凱琪都有捐錢。另外，吳博君住院期間，亦有不少藝人朋友前來探訪，如黎耀祥、麥長青、魯振順、艾威及湯鎮業等，令吳博君深覺人間有情。

（facebook@莒光文化服務基金）

吳博君患漸凍人症。（facebook@莒光文化服務基金）