梁朝偉劉嘉玲撐英皇鐘錶珠寶最大專門店開幕　獲逾百賓客到賀

英皇鐘錶珠寶日前在中環隆重開設目前全港最大、三千六百多呎的全新百達翡麗專門店，邀得政商名人雲集見證。為了慶祝專門店開幕，英皇集團主席楊受成博士及英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士特別邀請百多位政商名人、好友及百達翡麗品牌愛好者參加了一場盛大酒會。當中更特別邀得梁朝偉先生、劉嘉玲女士及方中信先生到場與賓客一同細心欣賞專賣店的全新裝修及設計意念，共享了一個愉快的黄昏。

英皇集團主席楊受成博士（右）與梁朝偉及劉嘉玲一同分享鑑賞名錶的喜悅。(公關提供)

梁朝偉及劉嘉玲親臨英皇鐘錶珠寶全新百達翡麗專門店觀賞名錶。(公關提供)

得悉方中信特別鍾情百達翡麗，英皇集團主席楊受成博士（左一）、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士（右一）、百達翡麗香港有限公司董事總經理劉玉麟先生（右二）及百達翡麗香港有限公司市場部經理梁淑儀女士（左二）特別邀請其到場觀賞名錶。(公關提供)

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士表示：「經過九個多月的籌備，英皇鐘錶珠寶全新百達翡麗專門店終於在中環隆重開幕。全新專門店由同街搬遷，更是亞洲首間設有多個獨特展區，全店設計匠心獨運，精挑細選，很高興能邀請百多位好友賓客一同見證盛事！」店內設有七個不同主題的區域，讓顧客可細心欣賞各款名貴鐘錶，當中包括百達翡麗專門店在全亞洲首間設置可展示珍貴稀有收藏品的「Museum」展區，並由英皇鐘錶珠寶邀請各收藏家特意借出珍品共諸同好。

英皇集團主席楊受成博士（右一）與夫人陸小曼女士（左二）、英皇集團副主席楊政龍先生（左一）及英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士（右二），與友邦保險（國際）有限公司區域執行總監及榮譽顧問容永祺先生（中）一同合照。(公關提供)

英皇集團主席楊受成博士（中）與夫人陸小曼女士（左六）率楊氏一家一同合照。(公關提供)

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士（中）與英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌及百達翡麗香港有限公司市場部經理梁淑儀女士率一眾英皇鐘錶珠寶全新百達翡麗專門店同事合影。(公關提供)

英皇資本集團主席楊玳詩女士（中）邀得香港證監會主席黃天祐博士（左二）及消費者委員會主席陳錦榮先生（左一）出席英皇鐘錶珠寶全新百達翡麗專門店開幕禮，並與百達翡麗香港有限公司董事總經理劉玉麟先生（右一）及百達翡麗香港有限公司市場部經理梁淑儀女士（右二）一同合影。(公關提供)