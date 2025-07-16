富貴人妻被捕獲雙頰凹陷顏值大跌Watt 傳冇工開坐冷板櫈等劇本
撰文：董欣琪
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現年32歲的余香凝（Jennifer）在2020年與富商陸政渡結婚，婚後入住西半山豪宅，育有一對仔女，去年更憑《白日之下》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，一躍成為影后，事業家庭兩得意！不過早前有報道指榮升影后的余香凝未見密密開戲，不但不受電影片商青睞，又遇上香港電影業冰河時期，因而經常無工開，坐足幾個月冷板櫈。不過余香凝亦不愁寂寞，日前她就入場睇陳慧琳演唱會，有網民在場外捕獲她，但就顏值大跌Watt！
該網民寫道：「這個是哪一位明星。昨天在香港看kelly演唱會遇到的。個個都追着她拍照。」經網民提醒下才認出相中人就是余香凝，身穿白色短袖裇衫、頭戴Cap帽的她一身Casual look，但可見雙頰明顯凹陷，頸部青筋盡現，感覺蒼老不少，不過亦有人認為只是角度問題，力撐真人依然靚女！
早前有報道指余香凝獲獎後並未成為影圈搶手貨，反而轉投ViuTV拍攝劇集《麻甩媽咪》，但其實該劇早於去年7月已拍完，而她苦等至今年3月才獲邀參演與林峯合作的電影《面試特攻隊》，更指雖然有人問價，但大部分都不成事，非但未能揀劇本，反而要苦等劇本。不過Model出身的余香凝依然深得廣告商歡迎，靠拍廣告吸金兼保持人氣，亦有富商老公及幸福家庭做後盾，就算沒工開仍可安心做少奶奶！