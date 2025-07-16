富貴人妻被捕獲雙頰凹陷顏值大跌Watt　傳冇工開坐冷板櫈等劇本

現年32歲的余香凝（Jennifer）在2020年與富商陸政渡結婚，婚後入住西半山豪宅，育有一對仔女，去年更憑《白日之下》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，一躍成為影后，事業家庭兩得意！不過早前有報道指榮升影后的余香凝未見密密開戲，不但不受電影片商青睞，又遇上香港電影業冰河時期，因而經常無工開，坐足幾個月冷板櫈。不過余香凝亦不愁寂寞，日前她就入場睇陳慧琳演唱會，有網民在場外捕獲她，但就顏值大跌Watt！

電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

余香凝於導演會頒獎典禮憑《白日之下》獲封影后。（資料圖片）

余香凝榮封影后，於慶功宴上受訪時再次感謝老公！（資料圖片）

金像影后！（IG@jenniferyuuu）

好恩愛。（IG@jenniferyuuu）

放閃！（IG@jenniferyuuu）

一家四口幸福美滿。（IG@jenniferyuuu）

一家四口幸福美滿。（IG@jenniferyuuu）

幸福！（IG@jenniferyuuu）

幸福！（IG@jenniferyuuu）

幸福！（IG@jenniferyuuu）

該網民寫道：「這個是哪一位明星。昨天在香港看kelly演唱會遇到的。個個都追着她拍照。」經網民提醒下才認出相中人就是余香凝，身穿白色短袖裇衫、頭戴Cap帽的她一身Casual look，但可見雙頰明顯凹陷，頸部青筋盡現，感覺蒼老不少，不過亦有人認為只是角度問題，力撐真人依然靚女！

日前余香凝入場睇陳慧琳演唱會，有網民在場外捕獲她。（小紅書圖片）

不過亦有人認為只是角度問題，力撐真人依然靚女！（IG@jenniferyuuu）

32歲生日。（IG@jenniferyuuu）

青春。（IG@jenniferyuuu）

同細妹余潔滢（Zoe）一起去新加坡睇Lady Gaga演唱會。（IG@zoe_yuying）

兩姊妹感情好好。（IG@jenniferyuuu）

兩姊妹感情好好。（IG@jenniferyuuu）

兩姊妹感情好好。（IG@jenniferyuuu）

早前有報道指余香凝獲獎後並未成為影圈搶手貨，反而轉投ViuTV拍攝劇集《麻甩媽咪》，但其實該劇早於去年7月已拍完，而她苦等至今年3月才獲邀參演與林峯合作的電影《面試特攻隊》，更指雖然有人問價，但大部分都不成事，非但未能揀劇本，反而要苦等劇本。不過Model出身的余香凝依然深得廣告商歡迎，靠拍廣告吸金兼保持人氣，亦有富商老公及幸福家庭做後盾，就算沒工開仍可安心做少奶奶！

《麻甩媽咪》（IG@jenniferyuuu）

Model出身。（IG@jenniferyuuu）

性感。（IG@jenniferyuuu）

性感。（IG@jenniferyuuu）

水着。（IG@jenniferyuuu）

Hermès Birkin 35！（IG@jenniferyuuu）