15歲河南少女神似張栢芝Baby混合體走紅　吸引于正邀上京面談合作

近日，在河南南陽市有一名15歲的少女名叫「七七」，因一段素顏街拍視頻走紅全網，全因其樣貌神似張栢芝與Angelababy(楊穎）的混合體，被網民激讚是「淡顏系天花板」，就連有「金牌製作人」的于正亦有所關注，目前他已與對方取得聯繫。

七七的高顏值火爆全網。（微博圖片）

事因有一名街頭攝影師在南陽市某步行街偶然遇上七七，並為對方拍照。當時，七七只作休閒打扮，腳踏拖鞋，臉上未施粉黛，綁着馬尾，素顏的她輪廓分明，五官精緻，笑容甜美，流露出純真氣質，被指某些角度神似年輕時的張栢芝，甚至有Angelababy精緻小巧的影子，絕對是天生的美人胚子。

街頭攝影師捕捉到七七的神顏。（微博圖片）

攝影師拍攝的照片，七七被網民指神似張栢芝。（微博圖片﹑張栢芝微博圖片）

而在七七走紅全網後，其媽媽就在社交網站回應女兒走紅過程，強調家裡沒有背景也沒有團隊，感謝大家對七七的喜愛。據指，目前已有多家經紀公司對七七甚有興趣，並已與對方取得聯繫，但她目前並沒有簽約任何公司，就連「金牌製作人」于正亦已對方取得聯繫，他在社交網站發文表示：「七七已經聯絡上了，但還沒有見到，有後續會告訴大家。」並邀請對方到北京面談合作事議。但七七的媽媽考慮到女兒現在正上興趣班，所以暫時沒有帶她去北京的計劃。

七七亦被指出神似Angelababy。（微博圖片﹑楊穎微博圖片）

網上隨後有許多七七美照流出。（微博圖片）

純真氣質。（微博圖片）