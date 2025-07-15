東張西望｜日本一宗傷人案變買兇殺人？　報料人稱本被殺的人是他

TVB節目《東張西望》今日（15日）一集講到收到一名來自日本的香港人報料，指年初1月時於日本大阪與神戶之間的芦屋市發生一宗搶劫未遂傷人案，但背後竟然是「香港人越洋買兇殺香港人」？

《東張西望》收到一名來自日本的香港人報料。(節目截圖)

1月時於日本大阪與神戶之間的芦屋市發生一宗搶劫未遂傷人案。(節目截圖)

背後竟然是「香港人越洋買兇殺香港人」。(節目截圖)

化名Sam的香港人向《東張西望》表示，當時兩名兇徒認錯了日本籍的清潔工是他，並向其施襲，令日本籍清潔工身受重傷。但兇徒作案的過程被閉路電視拍下，1月16日早上10時，兩名兇徒用鐵鎚及刀向日本籍清潔工施襲，之後二人駕車逃去，及後於日本關西機場被捕，案件被列作「搶劫未遂傷人案」處理。

化名Sam的香港人向《東張西望》表示，當時兩名兇徒認錯了日本籍的清潔工是他。(節目截圖)

1月16日早上10時，兩名兇徒用鐵鎚及刀向日本籍清潔工施襲。(節目截圖)

1月16日早上10時，兩名兇徒用鐵鎚及刀向日本籍清潔工施襲。(節目截圖)

其後二人駕車逃去，及後於日本關西機場被捕，案件被列作「搶劫未遂傷人案」處理。(節目截圖)

其後二人駕車逃去，及後於日本關西機場被捕，案件被列作「搶劫未遂傷人案」處理。(節目截圖)

但報料人Sam越洋向《東張西望》求助，並表示知道是誰想買兇殺他，之後兩名馬來西亞籍兇徒承認受人指使到日本襲擊當地的一名居民。Sam表示整個襲擊過程很恐怖：「佢兩個犯人，一個用鎚，一個用刀。一個用鎚去敲，即係襲擊受害者個頭，另一個就攞刀受害者個肚同大脾。」Sam指兩位兇徒其實是「點錯相」，因為根據閉路電視片段，見到二人早一天已經在附近徘徊來找襲擊時機：「至少嚟咗16次！」

報料人Sam越洋向《東張西望》求助，並表示知道是誰想買兇殺他。(節目截圖)

報料人Sam越洋向《東張西望》求助，並表示知道是誰想買兇殺他。(節目截圖)

兩名馬來西亞藉兇徒承認受人指使到日本襲擊當地的一名居民。(節目截圖)

Sam指兩位兇徒其實是「點錯相」。(節目截圖)

Sam指兩位兇徒其實是「點錯相」。(節目截圖)

日本警方於兇徒手機中找到原本襲擊的對象，原來全部都是Sam的照片。Sam心知今次能避開襲擊，但下一次未必能避開，於是向節目組求助。Sam想透過《東張西望》公開事件，倘若不幸出事，大家都知道是誰對他不利，他接受《東張西望》訪問時斬釘截鐵表示：「個主謀肯定係B先生冇錯，我諗唔到有其他人去做呢樣嘢。」至於更多的來龍去脈及Sam怎樣認識B先生等，都要等明天（16日）揭曉。

日本警方於兇徒手機中找到原本襲擊的對象，原來全部都是Sam的照片。(節目截圖)

Sam想透過《東張西望》公開事件，倘若不幸出事，大家都知道是誰對他不利。(節目截圖)