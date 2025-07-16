執法者們｜上位男神鑽油台吊威也勁驚險　曬完身手留力智救黃宗澤

TVB劇集《執法者們》由黃宗澤（Bosco）、丁子朗、馬國明、陳豪、劉佩玥、梁競徽、林嘉華等人主演，劇集播出第三個星期，已經進入劇情的高潮。最近數集終於播到鑽油台拍攝的場面，之前已經報道過拍攝不惜功本，更創香港電視先河，遠赴內地一個鑽油台拍攝。

最近數集終於播到鑽油台拍攝的場面。(節目截圖)

之前已經報道過拍攝不惜功本，更創香港電視先河，遠赴內地一個鑽油台拍攝。(節目截圖)

昨日（14日）一集已經更播出了一幕是丁子朗於鑽油台吊威也的驚險一幕，就是他於劇中的「生存遊戲」中戰敗，所以要被拋到海裡。但丁子朗只是假死，所以在被拋到海上的中途，運用自己的身手翻身跳回鑽油台上，認真驚險萬分。

丁子朗於劇中的「生存遊戲」中戰敗，所以要被拋到海裡。(節目截圖)

丁子朗於鑽油台吊威也的驚險一幕。(節目截圖)

今日（15日）一集講到丁子朗雖然跳回鑽油台，但身上所穿的橙色囚衣實在太顯眼，不久已經被敵人發現，於是心生一計，正面迎戰敵人。打低敵人後，他馬上換上敵人的服飾，混進去成為一員，幸好敵人的服飾有面罩，可以免被人認出，認真醒目。

丁子朗雖然跳回鑽油台，但身上所穿的橙色囚衣實在太顯眼，不久已經被敵人發現。(節目截圖)

打低敵人後，丁子朗馬上換上敵人的服飾。(節目截圖)

打低敵人後，丁子朗馬上換上敵人的服飾。(節目截圖)

幸好敵人的服飾有面罩，丁子朗可以免被人認出，認真醒目。(節目截圖)

幸好敵人的服飾有面罩，丁子朗可以免被人認出，認真醒目。(節目截圖)

丁子朗見自己能蒙混過關後，立即去找「好哥哥」黃宗澤，黃宗澤一見到他，立即帶點怒氣問：「做咩仲喺度，點解唔走？」丁子朗即擔心說：「救你囉！」但就向他表示不能放他離開，於是丁子朗晒完身手後就要晒智力，他留在鑽油台除了要找辦法離開外，更主要的目的是救出黃宗澤及其妻，至於丁子朗及黃宗澤到底能怎樣逃離鑽油台就是看明天（16日）一集的播出。

丁子朗見自己能蒙混過關後，立即去找「好哥哥」黃宗澤。(節目截圖)

丁子朗見自己能蒙混過關後，立即去找「好哥哥」黃宗澤。(節目截圖)

丁子朗表示不能放黃宗澤離開。(節目截圖)

丁子朗留在鑽油台除了要找辦法離開外，更主要的目的是救出黃宗澤及其妻。(節目截圖)