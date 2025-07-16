朝朝如念劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

朝朝如念陸劇，有高菲、魏菁菁作為編劇，余阿可為執導，由何宣林、張庭睿、李彥漫、張軒瑜領銜主演的一套以古代復仇為題材的電視劇。此劇將穿越、重生、復仇等元素巧妙融合，令劇情緊湊精彩！劇中女主角何宣林更一人分飾兩角，由天真單純的千金轉變成腹黑有心機的預知未來者！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

朝朝如念電視劇情大綱

顧朝朝（何宣林飾）在新婚之夜遭丈夫周珺嵐（張軒瑜飾）與閨蜜邱嫻兒（李彥漫飾）聯手陷害，被推下懸崖，命喪深淵，並背負私奔的冤枉惡名，人生陷入絕境。五年後，她以藥王谷之女紀雲朝（何宣林飾）的身份重生歸來，蛻變成腹黑機敏的謀略家。憑藉夢知未來的能力，她開始步步為營，精心策劃復仇計畫，誓要替自己討回公道。復仇之路上，紀雲朝不僅要對抗昔日的閨蜜邱嫻兒，利用預知未來的「金手指」操縱朝局，還要揭開家族滅門背後的驚人陰謀。

隨後，紀雲朝與曾經失勢的侯爺裴晏（張庭睿飾）結成同盟，二人因共同目標而攜手合作。裴晏內心深沉多謀，與紀雲朝的聯手不僅令復仇之路更為順利，也在大家互相利用的過程中逐漸發展出真摯感情。周珺嵐依附於顧家勢力成為權臣，並以娶邱嫻兒為妻穩固自身權力，二人合力佈局謀劃陷害紀雲朝。面對這場權謀與愛情交織的激烈較量，紀雲朝在智慧和勇氣的引領下，逐步推翻仇人的偽善面具，並揭露隱藏多年的家族秘密。

朝朝如念播出時間｜最新追劇日曆

朝朝如念電視劇幾時播?朝朝如念一共有24集，由芒果TV，bilibili及湖南衛視播放，芒果TV會員及bilibili會員每日10:00更2集，首更4集，SVIP會員首更5集，非會員每日更一集，而湖南衛視則於每日23點播出。

朝朝如念官微@Weibo

朝朝如念演員

何宣林 飾 紀雲朝 / 顧朝朝

京城首富顧家千金。原本性格天真單純，死而復生後性情突然大變成腹黑有心機。

朝朝如念官微@Weibo

張庭睿 飾 裴宴

患有暈血症，外貌俊秀英挺，但實則手段狠辣並善於隱藏真實情緒。

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李彥漫 飾 邱嫻兒

從現代穿越而來，外表單純，實則是個不擇手段的利已主義者。

朝朝如念官微@Weibo

張軒瑜 飾 周珺嵐