香港小姐2025｜14位最終佳麗見傳媒　竟暗藏賭神興趣係打麻雀

《2025香港小姐競選》經過兩輪面試後，共有14位候選佳麗入圍。繼日前眾人到大會指定髮型屋進行髮型改造之後，一眾佳麗近日已經開始接受連串訓練，務求以最佳狀態示人，今日（16日）14位佳麗首晤新聞界，與傳媒及大眾正式見面。

今年14位均是高學歷佳麗，當中有4位碩士，9號的陳詠詩更是博士生。

1.李尹媽 大學生 興趣：唱歌/彈琴/竪琴/粵曲/芭蕾舞/流行舞志向：希望透過自己的才華，對藝術演出有更深適的貢獻。（葉志明攝）

2.甘詠寧 碩士 興趣：唱歌/跳舞/滑雪/心理學志向：希望與大家一起發掘自己獨特的美。（葉志明攝）

3.蔡華英 大學生 興趣：跳舞/發石/旅行 志向：希望通過藝術和自己的能力成為一個有影響力的人，並鼓勵更多人追求他們的婆想。（葉志明攝）

4.莫凡 碩士 興趣：運動/鋼琴/攝影 志向：希望觀眾見到我會開心，可以從我身上獲得能量。（葉志明攝）

5.曾閱遙 大學生 興趣：閱讀/運動/ 攀石/彈琴/畫/唱歌 志向：希望成為一位受歡迎及為觀眾帶來正能量的人。（葉志明攝）

6.朱文戀 物理治療師 興趣：鋼琴/跳舞/滑水衝浪/ 烹飪 志向：希望可以幫助社會上有需要的人。（葉志明攝）

7.施宇琪 投行衍生品交易員 興趣：中國文學/股票/唱歌/跑步 志向：只要身邊的人幸福快樂，我便不枉此生，更願以行動傳遞陽光正能置。（葉志明攝）

8.岳凡荻 全球出口助理 興趣：跳舞/大提琴/滑浪/騎馬 志向：希望成為一位有正面影響力的女性。（葉志明攝）

9.陳詠詩 博士生 興趣：藝術體操/跳舞/表演 志向：將正能量、愛與自信帶給更多人，鼓勵每一個人都勇敢追夢，發抓自己的無限可能。（葉志明攝）

10.文雅儀 骨科醫療產品代表 興趣：花式跳繩/古典舞/太極拳 志向：希望將正能量帶給更多的人。（葉志明攝）

11.梁倩萱 金融顧問 興趣：潛水/旅遊/學習西班牙語志向：希望成為一位端莊秀麗、才德兼備的新時代女性。（葉志明攝）

12.庄靜璟 碩士 興趣：中國舞/書法/投資/閱讀 志向：希望成為追光女孩。（葉志明攝）

13.袁文靜 碩士 興趣：跆拳道/烹飪/ 試新事物 志向：希望鼓勵更多普通人 Dream big, darc to try, push boundanes。（葉志明攝）