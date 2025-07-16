MC緋聞女友Cherry常借故洩蜜曬主權？兩大舉動被轟挑釁粉絲綠茶婊

MC張天賦是新一代小天王，唱得又靚仔，被指是「fxxkboy樣」的他入行以來都傳過不少緋聞；而今年1月，他被《01娛樂》獨家踢爆有位21歲索爆女友Cherry，女方更是「劍神」張家朗以及籃球甲一曾湛元的前度！報料人向《01娛樂》指二人在去年中開始拍拖，戀情已是朋友圈中公開秘密，他們亦會孖住出席朋友聚會，且合照時相當親暱。

今年1月，MC被《01娛樂》獨家報道有位21歲索爆女友Cherry，女方更是「劍神」張家朗前度！（IG@_cherryyylam）

上年7月11日，Cherry與MC成班人一齊玩。（讀者提供）

不過，可能怕公開戀情會令女Fans流失，所以MC並沒有認愛，回答傳媒時僅表示：「第一佢唔係KOL，第二無拍拖，完！」他指合照親密只是角度問題，又說：「如果我有段好穩定關係，我一定會公開。」

MC曾否認與Cherry拍拖，又說：「如果我有段好穩定關係，我一定會公開。」（IG@mcheung1201）

不過Cherry卻與MC作風相反，甚至高調到激嬲一眾「賦二代」，指她擺明挑釁粉絲！早在去年除夕的MC澳門演唱會上，二人已隔空傳情，由於女方多次在IG明示想聽《浪漫手機》，所以她去捧場當晚，MC特地將這首歌加入歌單。而之後MC每逢開騷或擔任其他歌手的演唱會嘉賓，Cherry都一定坐在VIP位置睇騷，雖然她不一定會貼出MC的片段，但總之有MC做嘉賓的演唱會，她到必定打卡放上網。而MC演唱會農曆新年的場次中，她更被影到在觀眾席前排派利是畀MC。

「賦二代」轟Cherry高調曬愛宣示主權，是挑釁粉絲的行為。（IG@_cherryyylam）

MC每逢開騷或擔任演唱會嘉賓，Cherry（左）都一定在場。（網上影片）

MC演唱會農曆新年的場次中，他更被影到在觀眾席前排派利是畀MC。（網上影片截圖）

除了曾在MC家中梳化自拍外，最觸動Fans神經的，是Cherry近日的兩大舉動。首先，她近日在限時動態貼了一條自拍片，而背景疑似出現MC的聲音；此外，過往Cherry曾回覆MC Fans留言說：「躝啦！」而近日Cherry在小紅書上讚好了一條網民「你來宣傳你跟MC的嗎？」的留言，該網民轉貼到Threads，並標註MC：「不如你認咗佢啦，你女朋友會好開心。」、「係男人就出嚟認咗佢啦，費事阿嫂心唔定 成日喺度亂做嘢啦」

Cherry近日在限時動態貼了一條自拍片，而背景疑似出現MC的聲音。（IG@_cherryyylam）

近日Cherry在小紅書上，讚好了一條網民說：「你來宣傳你跟MC的嗎？」的留言。（Threads）

Cherry曾回覆疑是MC的粉絲：「躝啦！」（IG圖片）

Fans對Cherry的行為非常不滿，指她不聽MC的話，有機心地宣示主權、擦存在感，稱她的行為是「綠茶婊」兼幫男友倒米。他們留言：「MC低調，Fans低調，🍒 高調地低調；其實班Fans 真係好錫MC，一直都看破不說破，係咪因為大家都唔出聲就以為掩蓋得好好？」、「你緋聞女朋友三番四次挑釁粉絲🙂好過分啊 真係冇耐心俾你養嫂子了 不如公開啦 當粉絲咩啊」、「呢條mk妹成日都好想人知mc同佢有路架（㗎）啦，不過人哋唔公開佢啫」他們更標註MC質問：「你『女朋友』成日影射你，擺你上枱。而你做訪問有講清楚冇女朋友，即係點？都要俾個答案我哋啲fans Club嘅成員！」

Fans對Cherry的行為非常不滿，指她不聽MC的話，有機心地宣示主權、擦存在感。（IG@_cherryyylam）

Fans對Cherry的行為非常不滿，更狂Tag MC。（Threads）

Fans對Cherry的行為非常不滿，更狂Tag MC。（Threads）

Fans對Cherry的行為非常不滿，更狂Tag MC。（Threads）

Fans對Cherry的行為非常不滿，更狂Tag MC。（Threads）