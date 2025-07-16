黃泰來離世｜退休後神隱多年　去年以監製身份亮相留白鬚精神尚可

電影導演黃泰來，今日（16/7）傳出因喉癌逝世，享年75歲。黃泰來是60年代導演黃堯兒子，生前曾於佳藝電視及麗的電視任職編導，80年代轉戰電影界，曾執導電影《緣份》、《法內情》、《我在黑社會的日子》、《愛人同志》及《三狼奇案》等。

由張國榮、梅艷芳、張曼玉主演的電影《緣份》，是黃泰來執導之作。（《緣份》劇照）

黃泰來於1994年拍完《刀劍笑》後就如神隱，有指他已退休多年，去年8月，黃泰來以監製身份出席香港黑幫傳奇電影《爭霸》開鏡儀式，當時他與梁小龍一起接受訪問，梁小龍直言答應客串全因對方誠意邀請：「我同黃監製好多年冇見，今次佢一出到聲我就嚟幫忙！」至於梁小龍的客串角色，黃泰來就保持神秘，但就笑言：「客串由頭做到尾，做埋武術指導！」梁小龍亦笑言：「你覺得我仲打得咩？」談到兩人之間的淵源，梁小龍表示二人多次合作，但對上一次已近40年前：「我記得上次同你拍戲係一九八幾年，周潤發、萬梓良幾個影帝嗰套《江湖情》！有上下集嘛。」黃泰來亦表示：「下集係《英雄好漢》，你做（動作）指導㗎！」而去年12月，黃泰來曾出席《全球中華小姐選美頒獎典禮》，並與網紅可人（Kelly）合照，可見他留有白鬚，但精神尚可。

去年8月黃泰來以電影《爭霸》監製亮相，他與梁小龍有近40年未有合作，受訪時笑言梁小龍的角色會由頭客串到尾。（葉志明攝）

梁小龍表示上次與黃泰來合作已經是1987年的《江湖情》。（葉志明攝）