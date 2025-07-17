才子索妻患癌狂流血靠信仰走出低谷　48歲生日脫胎換骨變肌肉型女

56歲的音樂才子雷頌德（Mark Lui）舉家移居英國七年，Mark最近返香港為陳慧琳的紅館演唱會擔任音樂總監，未能為太太梁家玉（Jade/Mark嫂）慶祝48歲生日。不過，Mark嫂Jade完全不介意，日前在IG分享多張自拍照，一向予人弱質纖纖的她，突然變身肌肉型女，形象大突破！

雷頌德於2007年與47歲模特兒梁家玉結婚。（IG@mark_lui147）

雷頌德在英國生活愉快。（IG@mark_lui147）

Jade在2017年不幸確診癌症，康復後更注意健康，早前Mark在社交平台分享一張半裸爆肌相，原來太太Jade同樣愛上健身，從她上載的照片可見，已鍛鍊出一身鋼條身材，手瓜起腱兼有6嚿腹肌，雖然素顏出鏡，但精神非常極佳。

55歲嘅雷頌德突然除衫曬胸肌和腹肌。（IG@mark_lui147）

Jade愛上健身。（IG@jadebabelovescooking）

練到有6嚿腹肌。（IG@jadebabelovescooking）

手瓜起腱。（IG@jadebabelovescooking）

Jade以英文寫道：「14/7/2025。 祝我生日快樂！我已經48歲了，剛做完健身，感覺從未如此好過。 我想變老，但不要感覺自己老，我們都能做到，只做出正確的選擇。說實話，我真的覺得很開心、很棒。」她表示已實現了今年定下來的目標：「能做20個3次伏地挺身，還能做一些引體向上，我做得真棒。感謝上帝無微不至的照顧🙏 感謝每一天，每一天都很重要。我永遠不會把任何事情視為理所當然。🙏48歲的我快樂。🥰我喜歡自己過去幾年的進步。 🙏」。

手瓜起腱。（IG@jadebabelovescooking）

當過模特兒的梁家玉經歷過一段失敗婚姻，20歲時嫁給外籍前夫誕下一子，後來發現夫妻性格不合和平分開，結束六年婚姻。Jade本來沒有再婚打算，直至遇到雷頌德，令她重拾對婚姻的信心。2007年二人拉埋天窗，婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz），而且愛屋及烏，對太太梁與前夫所生的26歲兒子Sean同樣視如己出，組五口幸福的家。

婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz），而且愛屋及烏，雷頌德對太太梁與前夫所生的26歲兒子Sean同樣視如己出。（IG@mark_lui147）

不過，Jade於2017年不幸確診癌症，並要進行3個手術，她曾透露因失眠致情緒崩潰，靠好姊妹鄭秀文傳福音陪伴她渡過難關。Jade指有次做手術前，鄭秀文特意到她的家為自己祈禱，令她感動得哭喊一場：「我感動到不斷喊，成個人震晒，阿Mi係我嘅天使，成個過程佢都幫我。」去到其中一次手術之前，梁家玉突然流血不止，她馬上在颱風警報下前往醫院，最後在不用輸血的情況下完成手術，連原定的另一個手術也做好。梁家玉信主後，困擾數年的失眠不藥而癒，連雷頌德也受影響一同信主。

Jade患癌後過英國生活。（IG@jadebabelovescooking）

Jade曾做過三次手術。（IG@jadebabelovescooking）

得Sammi為佢祈禱。（IG@jadebabelovescooking）

信主。（IG@jadebabelovescooking）

一同信主。（IG@jadebabelovescooking）