東張西望｜B先生如何與Sam反目成仇　嚴重到要越洋買兇殺人？

TVB節目《東張西望》前日（15日）一集講到化名Sam的香港人報料，指今年1月16日於日本芦屋市發生的一宗搶劫未遂傷人案，Sam指兩名兇徒認錯了日本籍的清潔工是他，而兇徒原本想襲擊的人其實是自己。

Sam指兩名兇徒認錯了日本籍的清潔工是他，而兇徒原本想襲擊的人其實是自己。(節目截圖)

Sam接受《東張西望》訪問時表示知道到底是誰想向他施襲，並指是「香港人越洋買兇殺香港人」，Sam斬釘截鐵表示「個主謀肯定係B先生」，昨日（16日）Sam透露自己是如何認識B先生：「我係2017年喺香港公司嗰陣接到個工程，係喺佢屋企附近做嘢，見到我就同我交換咗卡片，問我可唔可以喺佢屋企幫佢做少少私人工程，之後就慢慢開始熟絡。」但中間有段時間二人是沒聯絡的，直到2020年，Sam因為準備去日本工作而把新聯絡方法發送給之前認識的人，於是B先生就開始不停的找Sam。

Sam透露自己是如何認識B先生。(節目截圖)

2020年開始的兩年內B先生與Sam時會約出來吃飯，所以就變得熟絡，他2022年4月開始於日本開設公司，直到10月，B先生開口叫Sam騁請他。2023年5月開始Sam騁請了B先生，因為打算「幫朋友」，所以在公司加設職位給他，但後來B先生表示香港一直有人陷害他：「佢話有人特登用啲誣告嘅罪名去告佢，佢話自己每個星期都要返警署到一次，咁就變咗一個月先返嚟日本一次。」B先生不在日本的時間，屋子都是交給Sam打理，Sam亦一直以為B先生為人正派，不像壞人。

2020年開始的兩年內B先生與Sam時會約出來吃飯，所以就變得熟絡。(節目截圖)

2020年開始的兩年內B先生與Sam時會約出來吃飯，所以就變得熟絡。(節目截圖)

直到2024年7月，Sam的朋友表示B先生在香港犯了不少詐騙案，而Sam亦證實了是真的，於是他決定解僱B先生。解僱B先生後他除了失去工作外，連他移居日本的計劃都會受影響：「當時我炒佢之後，即時通知咗入國管理局嗰邊，停咗佢個visa，佢本身喺我度做嘢，可能再持續多一兩年就可以申請永住。」可能因為這個原因而令B先生心存報復。除了解僱B先生外，Sam亦有通知B先生會到他住處取回公司文件，更想討回之前曾借他的錢。

Sam的朋友表示B先生在香港犯了不少詐騙案，而Sam亦證實了是真的，於是他決定解僱B先生。(節目截圖)

Sam的朋友表示B先生在香港犯了不少詐騙案，而Sam亦證實了是真的，於是他決定解僱B先生。(節目截圖)

Sam的朋友表示B先生在香港犯了不少詐騙案，而Sam亦證實了是真的，於是他決定解僱B先生。(節目截圖)

Sam在拿走的硬碟中發現一些不屬於公司客戶的資料，但因為日本很重視私隠，所以他沒有看下去，但後來B先生的反應之大令他覺得這些疑似是B先生的「詐騙證據」：「因為佢之前都講過喺香港有背景。」今日（17日）一集將揭發更多內幕。

Sam在拿走的硬碟中發現一些不屬於公司客戶的資料，但因為日本很重視私隠，所以他沒有看下去，但後來B先生的反應之大令他覺得這些疑似是B先生的「詐騙證據」。(節目截圖)