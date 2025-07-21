專訪1｜黎彼得ICU出院暴瘦10幾磅　75歲宣布徵婚：李龍基都得！

75歲殿堂級填詞人黎彼得筆下首首大作，粒粒巨星，包括張國榮的《Monica》、許冠傑的《浪子心聲》、《賣身契》、《梨渦淺笑》與《加價熱潮》，譚詠麟的《愛人‧女神》、《天邊一隻雁》，梅艷芳的《將冰山劈開》，被譽為「鬼才填詞人」。從TVB電視劇《愛·回家之開心速遞》退出後，黎彼得殺入YouTube界拍片做網紅，論盡娛圈句句惹火。今年初他中流感入ICU，戴氧氣罩住院兩星期；之後又因腎功能指數太高，再住兩晚院。《香港01》近日到沙田探望黎彼得，他大啖茶餐廳叉燒米線，高談闊論45分鐘，食慾不錯！問到大劉（劉鑾雄）還有否資助醫藥費，黎彼得稱與大劉和甘比都沒有聯絡，早在兩年前停了資助；他又笑言長貧難顧，不可能再要求對方幫忙：「唔通佢係你老竇咩！」

攝影錄製：葉志明

後期製作：林通賢



黎彼得是殿堂級填詞人。（葉志明 攝）

刷牙發現痰見血急送ICU

黎彼得今年3月中流感且發現肺部有花，他說：「朝頭早刷牙發現痰有血、間中又暈吓，所以就入咗囉！」醫生發現黎彼得不但患貧血、糖尿病，腎功能指數亦過高，出院瘦了十幾磅。期間老友鍾Sir（鍾志光）親身探望，黎彼得與鍾Sir相識於《愛回家》，離開後常入沙田探黎彼得，黎彼得說：「鍾Sir成日入嚟請我飲茶，對朋友非常之好，尤其是對我。」他沒有通知契仔黃宗澤，只因「唔想勞煩人。」

黎彼得早前因流感入ICU。

黎彼得在《愛‧回家之開心速遞》入面飾演豹叔一角。(電影截圖)

37歲兒子回港「躺平」 住院親自送飯破冰

黎彼得住院期間，37歲兒子不時買外賣入院探望，令黎彼得頗為安慰，兩父子關係稍為緩和，「呢次送嘢畀我食，出院又陪我攞藥，都算生性㗎啦！」黎彼得擲了十幾萬供兒子到南京讀中醫四年，可惜未能畢業，他說：「初初諗住佢對中醫有興趣，不如上南京中醫學院讀課程。點知佢南京冇朋友、冇人理佢，分分鐘冇返學都冇人知，咁咪係『Hea讀』囉！好似我哋以前讀書成日走學（翹課），我諗九成九係咁，變咗畢唔到業。嘥咗時間、錢，不過算啦，都過去！」

黎彼得在茶餐廳與好友鍾志光低調慶生。（小紅書圖片）

黎彼得兒子回港後「躺平」在家打機，他形容父子「冇傾偈」：「佢根本都唔睬你，冇溝通咪算囉，陌路人咁。」養兒一百歲，長憂九十九，兩年前黎彼得已開始幫兒子還卡數，可謂「完美老竇」。他今透露上月還清兒子的十零萬卡數，令他舒一口氣。問及擔心有日走了兒子不能自理嗎？黎彼得稱任由他「自生自滅」，他淡淡然道：「我走咗佢咪瞓天橋底、唔會死嘅，申請公屋囉！點都唔會死嘅。」

黎彼得兒子回港兩仔爺「冇傾偈」，但早前兒子送飯照顧黎彼得，令兩父子關係緩和不少。（葉志明 攝）

75歲宣布徵婚：想搵靈魂伴侶

感情方面，眾所周知黎彼得身為才子，年輕時女友眾多，最愛女友Monica，今已年過70，黎彼得仍在尋找「靈魂伴侶」，他宣布徵婚，並自信表示：「李龍基都得，點解我唔得呀？」