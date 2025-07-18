前TVB小花敦煌遊豪花五位數住三層別墅　嫁富商曬名錶Hermès炫富

現年38歲的岑潔儀（Zoey）在2006年參加TVB節目《美女廚房》中的「美少女廚神爭霸戰」後簽約成為旗下藝人，翌年起在《同事三分親》中飾演Helena一角，但發展平平，其後岑潔儀一度轉投HKTV發展，至2012年與大馬富商Dixon結婚後逐步淡出幕前。婚後榮升闊太的岑潔儀，經常大曬奢華生活，包括坐頭等艙出遊、名車、名錶、名牌手袋等等，早前她就去了敦煌旅行，更豪住每晚$12000的五星級酒店，高調炫富！

岑潔儀（Zoey）與大馬富商Dixon結婚後，經常大曬奢華生活。（IG@zoeysham）

恩愛。（IG@zoeysham）

一家四口幸福美滿。（IG@zoeysham）

岑潔儀一家四口到澳洲旅行。（IG@zoeysham）

慶祝生日。（IG@zoeysham）

岑潔儀乘坐直升機欣賞大堡礁。（IG@zoeysham）

岑潔儀拍片分享酒店環境，並寫道：「感受一下敦煌$12000晚的五星級酒店‼️東驛敦煌酒店，酒店設計概念，房間舒適度，還有一系列的敦煌文化活動，美味精緻的早午晚餐，這一次真是奢華的體驗‼️」片中所見，她今次入住的是三層別墅套房，房間以沙漠風設計，佈置簡約舒適，設有大露台，底層更有泳池，而上到天台就可飽覽沙漠美景，處處都是打卡位！

敦煌遊。（IG@zoeysham）

敦煌遊。（IG@zoeysham）

敦煌遊。（IG@zoeysham）

沙漠。（IG@zoeysham）

沙漠。（IG@zoeysham）

沙漠。（IG@zoeysham）

拍片分享酒店環境。（影片截圖）

拍片分享酒店環境。（影片截圖）

拍片分享酒店環境。（影片截圖）

房間。（影片截圖）

房間。（影片截圖）

三層別墅。（影片截圖）

泳池。（影片截圖）

天台。（影片截圖）

+ 4

其實岑潔儀婚後一直過着少奶奶的生活，又頻頻高調炫富，她曾在2014年買車位時大呻：「有錢無碇使！將軍澳峻瀅130萬買車位。講真真心貴，但自用冇辦法。」，2015年又發表「希望全天下的女人不要問衣服為什麼那麼貴，要問自己為什麼買不起」的言論，引來網民炮轟，但她隨即反擊指是希望鼓勵女性努力靠自己賺錢，又寸爆網民：「明就明，不明就不明繼續做腦殘不求進步吧！」從她分享的生活照可見，她不但經常去旅行、出席貴婦品牌活動，還擁有大量名牌手袋，包括Hermès、Chanel、Dior等等，她更不時大曬Patek Philippe、Audemars Piguet等名錶，生活無憂！

岑潔儀拎着Loro Piana Extra Pocket L27手袋，着上Roger Vivier鑽扣運動鞋。（IG@zoeysham）

參觀私人飛機。（IG@zoeysham）

岑潔儀婚後榮升闊太，不時出入馬場。（IG@zoeysham）

Hermès Lindy。（IG@zoeysham）

大曬名牌手袋。（IG@zoeysham）

Hermès Birkin。（IG@zoeysham）

貴婦生活。（影片截圖）