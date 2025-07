現年62歲的張兆輝近年轉戰內地發展,參演了不少大熱劇集及電影,憑熟男形象大受歡迎。一向顧家的張兆輝十分愛錫太太郭碧妍及一對仔女張卓鏗(Edison)及張卓姿(Twiggy),更被視為圈中好男人典範!日前張卓姿迎來21歲生日,她在社交平台曬出慶生照,相中所見,壽星女手捧蛋糕吹蠟燭,不少網民都留言大讚她愈大愈靚女!

張兆輝從2005年開始投資物業,除了香港之外,北京及英國等地都有置業,成為圈中隱形富豪!(微博@張兆輝)

張兆輝與太太郭碧妍育有一對仔女張卓鏗(Edison)及張卓姿(Twiggy)。(微博@張兆輝)

Twiggy眼大大。(微博@張兆輝)

兩父女感情好好。(微博@張兆輝)

兩父女感情好好。(微博@張兆輝)

張兆輝相當愛錫囡囡Twiggy。(微博@張兆輝)

感情好。(IG圖片)

張兆輝與愛女。(IG圖片)

19歲生日。(影片截圖)

樣貌十分標緻。(IG圖片)

21歲生日!(IG截圖)

21歲生日!(IG截圖)

張卓姿眼大大、鼻高高,樣貌十分標緻,笑容甜美,獲網民大讚似足李嘉欣及鍾嘉欣混合體!張卓姿不但外形出眾,成績亦相當好,她曾在英國GCSE考獲5A2B成績,現時在倫敦藝術大學 (University of the Arts London)倫敦傳媒學院(London College of Communication)修讀電影與電視學士課程,早前她與幾位同學合作拍攝的短片“Institute of Proper Ladies”獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項,成為大贏家,身為導演的她更同幕後團隊舉起獎座開心合照!

樣貌標緻。(IG圖片)

大騷小蠻腰!(IG圖片)

大騷小蠻腰!(IG圖片)

大騷小蠻腰!(IG圖片)

亭亭玉立!(IG圖片)

亭亭玉立!(IG圖片)

笑容甜美。(微博圖片)

笑容甜美。(IG圖片)

張兆輝囡囡Twiggy。(影片截圖)

英國留學。(IG圖片)

英國留學。(IG圖片)

愈大愈靚女!(IG圖片)

愈大愈靚女!(IG圖片)

愈大愈靚女!(IG圖片)

執導短片“Institute of Proper Ladies”。(IG圖片)

獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項。(IG圖片)

開心合照。(IG圖片)

叻女!(IG圖片)