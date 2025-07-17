東張西望｜B先生越洋買兇殺人未遂　原來因為受害者做咗呢樣嘢？

TVB節目《東張西望》連日來報道一宗日本芦屋市的「香港人越洋買兇殺香港人」案，化名Sam的香港人表示今年1月16日於涼風町的一宗搶劫未遂傷人案，其實兇徒原本想襲擊的人是他，最後兩名兇徒「點錯相」襲擊了日本籍的清潔工。Sam更斬釘截鐵表示知道想襲擊他的人就是B先生，二人因為一件事而反目？

化名Sam的香港人表示今年1月16日於涼風町的一宗搶劫未遂傷人案，其實兇徒原本想襲擊的人是他。(節目截圖)

化名Sam的香港人表示今年1月16日於涼風町的一宗搶劫未遂傷人案，其實兇徒原本想襲擊的人是他。(節目截圖)

今日（17日）一集繼續講到Sam與B先生之間的事，2024年10月Sam解僱B先生，Sam亦即時向入國管理局申報，更在B先生家中取回公司文件時發現一個硬碟中有疑似「犯罪證據」。Sam與B先生表面上達成共識，但10日後Sam就被日本警方拘捕：「到咗12月11日，佢就報假案話我喺我屋企附近持刀走去遊蕩，之後就好多警察過嚟我屋企門口。」Sam指當日錄完口供後，警方表示他報了4次案並指Sam「恐嚇、持刀、盜竊」等，Sam被警方拘留接近3星期，連聖誕節都要在拘留室渡過。

2024年10月Sam解僱B先生，Sam亦即時向入國管理局申報，更在B先生家中取回公司文件時發現一個硬碟中有疑似「犯罪證據」。(節目截圖)

Sam與B先生表面上達成共識，但10日後Sam就被日本警方拘捕。(節目截圖)

警方調查完證明Sam沒有涉及恐嚇B先生後才獲得釋放，他以為事件可以告一段落，但不夠1個月的時間，即1月16日就發生了這宗嚴重傷人案。警方在調查中發現兇徒手機中的照片是Sam，1月底日本警方再公布拘捕一名住在附近姓馬的男子，有與兩名馬來西亞籍疑犯合謀買兇之嫌。

警方調查完證明Sam沒有涉及恐嚇B先生後才獲得釋放。(節目截圖)

Sam以為事件可以告一段落，但不夠1個月的時間，即1月16日就發生了這宗嚴重傷人案。(節目截圖)

1月底日本警方再公布拘捕一名住在附近姓馬的男子，有與兩名馬來西亞籍疑犯合謀買兇之嫌。(節目截圖)

1月底日本警方再公布拘捕一名住在附近姓馬的男子，有與兩名馬來西亞籍疑犯合謀買兇之嫌。(節目截圖)

Sam表示解僱B先生後，除了令他失去工作外，更令他移居日本的計劃失敗，所以B先生懷恨在心，心存報復。發生襲擊事件後，Sam已經與附近的鄰居告之事件，而鄰居亦體諒他，最後他亦有向香港警方備案。

Sam已經與附近的鄰居告之事件，而鄰居亦體諒他，最後他亦有向香港警方備案。(節目截圖)